Липецкий губернатор Артамонов связал топливный кризис с ударами по НПЗ
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня, 24 ноября, в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. По его словам, кризис стал следствием ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
«Вы понимаете, что удары по нашим НПЗ не проходят бесследно. Большой кризис, который был у нас, очереди на заправках. Безусловно, принято решение по импорту топлива, и, соответственно, это дополнительные издержки»,— сказал господин Артамонов.
Глава объяснил рост цен на топливо: «НПЗ и вертикально-интегрированные компании в убыток продавать не будут. Они закладывают в цену то, откуда они везут,— это большие затраты, везут издалека». Он считает, что после того, как заводы будут отремонтированы, липчане начнут жить «по-другому».
Губернатор рассказал, что с поставщиками топлива «сложились хорошие отношения». Они не скрывали «наличие топлива, проблемы, сколько вагонов идет». Чиновники готовились к серьезным ограничениям, вплоть до того, какая техника должна заправляться в первую очередь. «Как должен функционировать общественный транспорт. Мы достаточно много в этом вопросе поработали»,— отметил он.
По словам господина Артамонова, ограничения по «чет-нечет» дали результат, их расчет, правда, был на короткий срок. «Проведена работа с поставщиками топлива, это контроль вместе с ФАС за ценами у независимых поставщиков. Немногие, к счастью, необоснованно поднимали цены. У других мы проверяли: понятно, что они закупали на бирже по сложившейся цене, добавляли свою маржу и продавали. А некоторые, скажем так, мягко, хулиганили»,— заключил губернатор. Он не уточнил, о ком именно речь.
Первые перебои с топливом в области начались в июне. Тогда губернатор Игорь Артамонов связал кризис с ажиотажем, вызванным спросом, и сравнивал ситуацию с ковидом и гречкой.