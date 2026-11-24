По словам господина Артамонова, ограничения по «чет-нечет» дали результат, их расчет, правда, был на короткий срок. «Проведена работа с поставщиками топлива, это контроль вместе с ФАС за ценами у независимых поставщиков. Немногие, к счастью, необоснованно поднимали цены. У других мы проверяли: понятно, что они закупали на бирже по сложившейся цене, добавляли свою маржу и продавали. А некоторые, скажем так, мягко, хулиганили»,— заключил губернатор. Он не уточнил, о ком именно речь.