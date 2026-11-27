В Салехарде при пожаре погибли учитель школы искусств и трое ее детей
В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) во время ночного пожара в частном доме погибли преподаватель детской школы искусств Полина Гераськина и трое ее детей. Отец выбрался из горящего здания. Ему оказывают медицинскую помощь. О происшествии сообщили в пресс-службе городской администрации.
По информации регионального управления СКР, возгорание произошло в ночь на пятницу в жилом доме на территории дачного некоммерческого товарищества «Север».
Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Погибшим детям 10, 13 и 14 лет, уточнили «РИА Новостям» в СКР.