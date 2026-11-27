В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) во время ночного пожара в частном доме погибли преподаватель детской школы искусств Полина Гераськина и трое ее детей. Отец выбрался из горящего здания. Ему оказывают медицинскую помощь. О происшествии сообщили в пресс-службе городской администрации.