Минфин предложил поднять до 35% пошлины на морепродукты из недружественных стран
Министерство финансов предлагает увеличить до 35% ввозные пошлины на морепродукты из недружественных стран. Об этом заявил вице-премьер, глава ведомства Антон Силуанов во время выступления в Совете федерации.
«Мы подготовили проект постановления правительства по увеличению пошлин — импортной пошлины на морепродукты из недружественных стран. Проект постановления находится на согласовании в ведомствах»,— рассказал господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
25 ноября замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что ведомство предложило с января повысить до 15% пошлину на деликатесы из недружественных стран. Перечень продукции, поставки которой подпадут под пошлину, планируется составить после обсуждения инициативы на таможенной подкомиссии, уточнял он.