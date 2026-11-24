Страхование по квоте
Минфин расширил программу защиты от военных рисков
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Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) получит дополнительную субсидию от Минфина для поддержания страхования грузов и транспорта от военных рисков. Это особенно актуально в связи с расширением программы на Крым и Севастополь и в целом растущей потребности в такой защите в условиях СВО. По оценкам экспертов, речь может идти о дополнительных 10 млрд руб.
Минфин расширил субсидирование страховых выплат по военным рискам, рассказали “Ъ” два собеседника на рынке страхования. В РНПК отметили, что «дополнительные бюджетные ассигнования выделены, средства будут получены в соответствии с установленным порядком». По оценкам экспертов, размер новой субсидии может составлять до 10 млрд руб. В прошлом году Минфин оставил объем перечислений неизменным — на уровне 1,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 августа 2025 года). В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.
В конце октября Минфин заявил о качественном расширении программы. Теперь она распространяется не только на ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области, но и на Крым и Севастополь. В период действия программы в 2026 году в перечень объектов страхования по программе добавлены страхование жизни и здоровья лиц, управляющих транспортными средствами, а также судов от рисков повреждения, отмечают в РНПК.
Программа поддержки предполагает, что субсидия покрывает 100% страхового случая. После реализации военного риска страховщик производит выплату выгодоприобретателю. Впоследствии она в полном объеме компенсируется страховщику РНПК из бюджетных ассигнований от Минфина. «Страховой случай вследствие реализации военных рисков должен быть подтвержден документами о возбуждении уголовного дела, что, на наш взгляд, способствует снижению рисков мошенничества»,— обращают внимание в РНПК.
В рамках программы страхователь заключает базовый полис на груз или транспорт по рыночному тарифу, затем к нему без увеличения премии добавляются военные риски по дополнительному соглашению с РНПК. По оценкам страховщиков, на данный момент тариф по страхованию грузов составляет в среднем 0.05% от страховой суммы, в каско для грузового транспорта — 2–3%. На данный момент в программе участвуют десять страховщиков, в том числе такие крупные игроки рынка как «Согаз», «Сбербанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование».
По программе поддержки страхования военных рисков возможно застраховать груз — товары первой необходимости, в частности топливо, стройматериалы, зерно, а также контейнеры и танк-контейнеры. Кроме того, программа распространяется на автотранспорт, железнодорожный подвижной состав, суда под флагом России и жизнь и здоровье экипажей. Во всех случаях лимит страховой выплаты составляет 100 млн руб., при этом по жизни и здоровью — от 3 млн до 5 млн руб. Срок покрытия — вся перевозка (транзит, вывоз, паромные переправы) и дополнительно пять дней покрытия после доставки груза.
По словам экспертов, расширение программы на Крым и Севастополь крайне важно. Крым — логистический узел и там повышенная уязвимость именно транспортной логистики, отмечают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). В середине ноября Крымский мост атаковали БПЛА, в результате движение на мосту было приостановлено (см. “Ъ” от 17 ноября). «Экономика полуострова сильно зависит от завоза продуктов, топлива, стройматериалов и вывоза зерна, а страховать военные риски по рыночным тарифам для перевозчиков было либо дорого, либо практически невозможно»,— поясняют в ВСС.
Вместе с тем потребность в страховой защите и поддержке Минфина растет, поскольку интенсивность атак на всех территориях возросла, отмечает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.
По словам руководителя практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal Ивана Рыбакова, можно ожидать наплыв запросов по перевозкам на территории Крыма.
В 2025 году число заключенных дополнительных соглашений измерялось несколькими тысячами договоров, а совокупные выплаты носили точечный характер и не превышали 1–1,5 млрд руб., оценивает эксперт. Число оформленных допсоглашений в текущем году выросло в разы и, вероятнее всего, перешагнуло отметку в 10–15 тыс. шт., полагает господин Рыбаков. Объем выплат РНПК по итогам января—сентября 2025 года вырос почти в два раза и составил 90,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 ноября).