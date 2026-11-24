В рамках программы страхователь заключает базовый полис на груз или транспорт по рыночному тарифу, затем к нему без увеличения премии добавляются военные риски по дополнительному соглашению с РНПК. По оценкам страховщиков, на данный момент тариф по страхованию грузов составляет в среднем 0.05% от страховой суммы, в каско для грузового транспорта — 2–3%. На данный момент в программе участвуют десять страховщиков, в том числе такие крупные игроки рынка как «Согаз», «Сбербанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование».