Часть жителей Глушковского района пожаловались на то, что их населенные пункты не попали в так называемую бескомиссионную зону, где для выдачи сертификатов не требовался выезд комиссии. Там их получали в том числе жители, чьи дома не были полностью разрушены. По словам Александра Хинштейна, эта практика появилась еще до его прихода в регион и «является несправедливой»: «Это было сделано поспешно, но люди уже начали получать сертификаты, и отбирать их мы не можем. Но и расширять эту несправедливость тоже неправильно». Теперь в бескомиссионную зону попадают только те населенные пункты, где более половины жилых домов полностью разрушены.