«Бесплатного ничего не бывает»
Александр Хинштейн на прямой линии с курянами порассуждал о проблемах распределения бюджета
Губернатор Курской области Александр Хинштейн провел трехчасовую прямую линию с жителями. На нее поступило более 3 тыс. обращений. Большинство из них касались проблем с ЖКХ, получением жилищных сертификатов, медициной, транспортом и благоустройством. Господин Хинштейн неоднократно подчеркнул, что многие из озвученных проблем требуют расходования бюджетных средств, а также напомнил о своем умении привлекать средства из федерального бюджета. Эксперты отмечают, что за год Александр Хинштейн из антикризисного менеджера превратился в классического регионального управленца.
Прямая линия губернатора Курской области Александра Хинштейна в 2026 году проходила в зале библиотеки одного из местных вузов (какого именно, в ходе эфира не уточнялось). В зале помимо господина Хинштейна присутствовали его заместители и профильные министры. Трансляция несколько раз прерывалась — по словам первого замминистра информации и общественной связи Анны Пикулиной, модерировавшей прямую линию, причиной стали «атаки на серверы со стороны наших дальних соседей».
В начале эфира губернатор сам затронул тему экономического развития Курской области, рассказав, что в свободной экономической зоне (СЭЗ) появился первый резидент — АО «Надежда» из Суджи. Правительство РФ согласовало включение компании в состав участников СЭЗ, расширенной в этом году на всю территорию региона.
Одной из ведущих тем, обсуждаемых в ходе прямой линии, стали проблемы с ЖКХ. Госпожа Пикулина спросила у губернатора, насколько на фоне начала отопительного сезона и продолжающихся атак со стороны ВСУ регион «готов к любому развитию событий».
«Вопрос щепетильный, и по понятным причинам детали разглашать не могу. Но мы готовы к самым разным сценариям и ситуациям»,— ответил господин Хинштейн.
Еще одним волнующим жителей вопросом стала проблема обеспечения качественной водой. На ее отсутствие губернатору, в частности, пожаловались жители Железнодорожного округа Курска. Александр Хинштейн признал наличие проблемы и поручил главе города Евгению Маслову решить проблему в округе — мэр заявил, что с 27 ноября планируется промывка системы. Глава региона объяснил, что в Курске очень старая и изношенная система водоснабжения:
«Трубы лежат десятилетиями. Замены их не происходит. Все, что делается ресурсниками, недостаточно. Но причина в том, что бесплатного ничего не бывает: у ресурсников только один источник — тарифы и инвестиционная программа, которая тоже формируется за счет них. Мы стараемся не задирать тарифы, но в результате средств не хватает».
Не менее важное место в ходе прямой линии заняло обсуждение вопросов безопасности в приграничье и выдачи жилищных сертификатов курянам, утратившим жилье. Губернатор сообщил о трехкратном росте выдачи сертификатов — с 4 тыс. до 12 тыс. — после своего прихода в регион в 2024 году. Всего с начала СВО более 16 тыс. жителей области получили возможность купить новое жилье.
Александр Хинштейн также рассказал о новом механизме: разрушенные дома в приграничье, куда не могут выехать комиссии, обследуют с помощью дронов. За год было совершено более 1 тыс. таких осмотров, в результате выдано 446 сертификатов.
Часть жителей Глушковского района пожаловались на то, что их населенные пункты не попали в так называемую бескомиссионную зону, где для выдачи сертификатов не требовался выезд комиссии. Там их получали в том числе жители, чьи дома не были полностью разрушены. По словам Александра Хинштейна, эта практика появилась еще до его прихода в регион и «является несправедливой»: «Это было сделано поспешно, но люди уже начали получать сертификаты, и отбирать их мы не можем. Но и расширять эту несправедливость тоже неправильно». Теперь в бескомиссионную зону попадают только те населенные пункты, где более половины жилых домов полностью разрушены.
Целый блок обращений жителей касался нехватки медперсонала и льготных лекарств. По словам курян, в Железногорске при потребности в 448 врачах работают лишь 218. Жители связывают нехватку в том числе с переездом части медиков в Белгород. Жители предложили губернатору разрешить приватизацию служебного жилья для медиков, чтобы те оставались в регионе.
Министр здравоохранения региона Светлана Ермолова отметила, что ситуация с медперсоналом в райцентре «действительно сложная»: «Много врачей пришло в этом году, два из них приехали из Орла».
Сам губернатор поручил главе Железногорска Александру Михайлову встретиться с жителями и выяснить, давали ли власти обещания разрешить врачам приватизацию служебного жилья. «Если давались, то будем думать, как выполнять»,— сказал господин Хинштейн. Он добавил, что сейчас в целом ряде регионов существуют программы, по которым служебные квартиры передаются через десять лет в собственность врачей.
Также, отвечая на вопрос одной из жительниц, касавшийся получения льготных препаратов, губернатор поручил региональному минздраву до конца декабря обеспечить жителей этими лекарствами на новогодние праздники: «Где они будут искать дежурные аптеки в Рождество по снегам?» По словам госпожи Ермоловой, курянам выдано большинство препаратов, а до конца этой недели ожидается поставка лекарства от сахарного диабета «Форсига».
Жители также подняли вопрос отсутствия ремонта дороги в селе Касторное Касторенского района, которую власти обещали починить до 1 октября. Куряне выразили обеспокоенность, что, если до конца года ремонт не завершат, «средства пропадут, и в 2027-м дорогу так и не сделают». Губернатор переадресовал обращение министру транспорта и автодорог Александру Замараеву. Тот ответил, что дорогу починят в течение двух недель.
Вопрос о транспорте задали жители села Поповкино Дмитриевского района, в котором, по их словам, нет магазина и крайне редко ходит автобус. Глава района Сергей Ливенцев по видеосвязи пояснил, что «частники отказываются туда идти», так как в селе мало жителей. По его словам, в Поповкино приезжает автолавка, также один раз в день там ходит автобус.
«Ситуация понятна: предпринимателям невыгодно открывать свои точки. Как я говорил, бесплатно ничего не бывает. Бесплатно для кого-то — значит, что кто-то другой за это заплатил. В данном случае вынуждены компенсировать это из бюджета»,— пояснил Александр Хинштейн.
Говоря о транспортном сообщении, он поручил минстрансу изучить, хватает ли жителям села одного рейса.
Отдельное внимание губернатор уделил благоустройству области, в том числе ее центра в преддверии тысячелетия Курска. Господин Хинштейн упомянул начало работ по восстановлению здания окружного суда, башни ограды Знаменского монастыря и памятников на территории Курской крепости. Он подчеркнул, что реставрация проходит за счет федерального бюджета.
«Я стараюсь привлекать средства из других источников. Меня вдохновили слова нашего президента, когда он сказал, что у меня, мол, хорошо деньги получается выбивать. Теперь я вооружен словами нашего национального лидера на случай отказов»,— пошутил губернатор.
В подтверждение этих слов и отвечая на вопрос одного из жителей, Александр Хинштейн рассказал, что Минфин РФ выделит средства из федерального бюджета на реставрацию исторического комплекса «Квартал изобретателей» в Курске. Глава региона отметил, что финансирование запланировано на 2028 и 2029 годы. По словам губернатора, он лично поднял этот вопрос на встрече с министром финансов Антоном Силуановым, после чего поступил официальный ответ ведомства.
«Речь идет о культурно-образовательном пространстве, прежде всего ориентированном на молодежь. Мы предварительно проработали это под эгидой федеральной площадки — Политехнического музея»,— пояснил Александр Хинштейн.
После завершения прямой линии губернатор в соцсетях написал, что на нее поступило свыше 3 тыс. вопросов. Он сообщил, что все обращения взяты в работу, но предупредил, что «не везде будут сиюминутные решения».
Политолог Владимир Слатинов считает, что за последний год Александр Хинштейн стал заметнее восприниматься как классический региональный руководитель, а «не присланный из центра комиссар с чрезвычайными полномочиями»:
«Хинштейн заходил в регион как антикризисный менеджер и чистильщик элит. Это было главным в его имидже и восприятии на федеральном уровне. Эти задачи решены, и сегодня мы видим скорее управленца, работающего в особых условиях».
«Прямая линия хорошо это показала: Хинштейн уже вник в проблемы региона, более или менее сформировал работающую команду и отчасти работает на перспективу. Он хочет показать, что состоялся как региональный руководитель, который умело управляет регионом»,— пояснил эксперт.
С ним согласен политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, полагающий, что господин Хинштейн стал «более региональным»: «Перестал оглядываться, когда его называли “варягом”, вжился в нужды региона и населения. Нарос дополнительный имиджевый защитный слой, который больше не позволяет реагировать на глупости и провокации. Это дает Хинштейну хорошие исходные данные в сложных условиях приграничья».
По словам господина Мухина, Александр Хинштейн «уже зарекомендовал себя как умный политик» и в силу своего большого опыта «не спешит делиться "кухней"».
Замгендиректора консалтинговой группы «Полилог» по взаимодействию с органами власти Никита Сетов отмечает, что формат прямой линии эффективен с практической точки зрения, так как губернатор публично дает конкретные поручения и называет сроки их исполнения. «Это помогает ускорить работу профильных ведомств и муниципалитетов»,— добавляет господин Сетов.