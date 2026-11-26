Она рассказала, что в некоторых случаях удается изъять автомобиль, но на его место приезжает новый, так как у подобных нарушителей таких автомобилей много, а штрафы в несколько тысяч рублей, если и удается их выписать, для них незначительны. Елена Пегова разделила недовольство депутата, но сказала, что иногда мэрия тут бессильна и требуется вышестоящее регулирование.