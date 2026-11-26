В нижегородской мэрии не увидели эффекта от видеофиксации сброса мусора
Видеофиксация нарушителей, незаконно сбрасывающих мусор из автомобилей на контейнерные площадки в Нижнем Новгороде, не дает должного эффекта. Сейчас такими камерами оборудованы несколько площадок в Автозаводском, Канавинском и Приокском районах, рассказала на заседании комиссии по экологии директор департамента благоустройства Елена Пегова.
Вопрос поднял депутат Николай Сатаев при обсуждении проекта бюджета на 2027 год. Он спросил, планируется ли оборудование новых площадок. В ответ Елена Пегова сказала, что эта функция не работает, потому что нарушители сбрасывают мусор с автомобилей, имеющих поддельные номера или снятых с учета. С данными таких автомобилей департамент никуда обратиться не может. «По составу и структуре мусора видно, что город обеспечивает чью-то коммерческую деятельность», — добавила чиновник.
Она рассказала, что в некоторых случаях удается изъять автомобиль, но на его место приезжает новый, так как у подобных нарушителей таких автомобилей много, а штрафы в несколько тысяч рублей, если и удается их выписать, для них незначительны. Елена Пегова разделила недовольство депутата, но сказала, что иногда мэрия тут бессильна и требуется вышестоящее регулирование.
Председатель комиссии по экологии Ирина Молькова в свою очередь сообщила, что до конца года по вопросу незаконного сброса мусора планируется большое совещание с участием региональных властей и надзорных органов.
Как писал «Ъ-Приволжье», в минэкологии региона ранее сочли эффективной работу сертифицированных стационарных комплексов фото- и видеофиксации сброса мусора. В пример ведомство приводило статистику по выписанным штрафам, которые за одну неделю составили около 500 тыс. руб.
Кроме таких комплексов, за нарушениями обращения с отходами следят еще более 300 несертифицированных камер. Но они не могут фиксировать нарушения автоматически, для этого требуется дополнительная работа муниципальных служащих и надзорных органов.
Региональный парламент также инициировал повышение на федеральном уровне штрафов за сброс мусора из машин и подключение к автоматической фиксации всех камер, которые отражают время и место сброса мусора. Однако законодатели не прописали критерии отнесения технических устройств к средствам фото- и видеофиксации нарушений, из-за чего получили отрицательный отзыв правительства РФ и отозвали инициативу.