Нижегородские депутаты отозвали поправки об увеличении штрафов за сброс мусора
Правительство РФ выдало отрицательное заключение на поправки к КоАП, которые предложили депутаты заксобрания Нижегородской области для борьбы с нелегальными свалками. Об этом на заседании 26 ноября сообщил председатель комитета по АПК и экологии Игорь Тюрин.
Как писал «Ъ-Приволжье», в июле заксобрание инициировало кратное повышение штрафов за несанкционированный сброс мусора из машин. Минимальные санкции сейчас составляют 10–15 тыс. руб. для физлиц, 20–30 тыс. руб. для должностных лиц и 30–50 тыс. руб. для юрлиц. Нижегородские депутаты предложили увеличить их до 50–70 тыс. руб. для физлиц, а для должностных лиц и юрлиц — до 150–200 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 1,2 млн руб.
Также законопроект предполагал изъятие мусоровозов, которые сбрасывают отходы вне полигонов, и расширение списка видеооборудования для фиксации нарушений. Депутаты предложили включить в него все видеокамеры, которые фиксируют время и места сброса мусора. Однако в правительстве РФ возразили, что критерии отнесения технических устройств к средствам фото- и видеофиксации нарушений и требования к ним в проекте закона не прописаны. «Поэтому мы не вносим его в Госдуму и признаем утратившим силу», — подытожил Игорь Тюрин.