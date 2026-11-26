Также законопроект предполагал изъятие мусоровозов, которые сбрасывают отходы вне полигонов, и расширение списка видеооборудования для фиксации нарушений. Депутаты предложили включить в него все видеокамеры, которые фиксируют время и места сброса мусора. Однако в правительстве РФ возразили, что критерии отнесения технических устройств к средствам фото- и видеофиксации нарушений и требования к ним в проекте закона не прописаны. «Поэтому мы не вносим его в Госдуму и признаем утратившим силу», — подытожил Игорь Тюрин.