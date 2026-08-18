Мусор привел к камере

Минэкологии Нижегородской области планирует внедрить в регионе автоматизированную систему фото- и видеофиксации сброса отходов из машин, которую с осени 2025 года тестируют в Нижнем Новгороде и в городе Бор. Только на прошлой неделе пять ИТ-комплексов выписали 500 тыс. руб. штрафов, подсчитали в министерстве. Параллельно за контейнерными площадками следят 300 камер в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Выксе, которые работают в «ручном режиме», и правительство требует от муниципалитетов расширить сеть. Однако стоимость лицензий для анализа видеопотоков обойдется в сотни миллионов рублей, не считая затрат на видеокарты, предупредили в минцифры. Видеофиксацию нарушений и кратное увеличение штрафов в заксобрании считают единственным способом навести порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области разрабатывает финансовую модель для внедрения на всей территории региона автоматизированной системы фото- и видеофиксации сброса мусора из машин, сообщил замминистра экологии Владимир Никифоров. Ее тестируют с октября 2025 года в Нижнем Новгороде и в городе Бор, оборудование с нейросетью NtechLab предоставила компания Angels IT, рассказал господин Никифоров на заседании комитета заксобрания по экологии. Сейчас в регионе работают пять сертифицированных стационарных комплексов «Страж», передвижной «Дозор–М3» и переносной «Дозор–МП», их используют на наиболее проблемных контейнерных площадках, на которые жители привозят строительный мусор и превращают их в нелегальные свалки (операторы ТКО вывозят только мусор из контейнеров — «Ъ»). За девять месяцев работы в тестовом режиме камеры доказали свою эффективность, полагает чиновник: «Только за две недели с 1 по 14 августа зафиксировано 254 нарушения. За прошедшую неделю вынесли постановлений на 500 тыс. руб.».

Параллельно в Нижегородской области с 2024 года внедряют систему мониторинга нарушений обращения с отходами, сейчас она насчитывает 307 камер слежения за местами накопления мусора, добавил замминистра цифрового развития Денис Запруднов. Еще 154 камеры, которые установили домоуправляющие компании, планируется подключить в 2026 году. Эта система работает в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Выксе, однако оборудование не относится к специальным техническим средствам и не фиксирует нарушения в автоматическом режиме: к административным процедурам привлекают муниципальных служащих и надзорные органы, которые ищут нарушителей. В системе есть две проблемы: камерам необходим определенный ракурс, чтобы считывать номера машин или мусоровозов, а стоимость бессрочной лицензии NtechLab на видеопоток с одной камеры составляет 14 тыс. руб. Власти стимулируют муниципалитеты устанавливать камеры и требуют этого от ТСЖ, управляющих компаний и торговых центров, а затем подключают видеонаблюдение к региональной системе. При этом только лицензии обойдутся в «сотни миллионов рублей» не считая затрат на видеокарты для анализа нарушений, если власти решат расширить эту систему, подсчитал господин Запруднов. Автоматизированные и лицензированные системы фиксации нарушений обойдутся еще дороже.

Как писал «Ъ», нарушителей также штрафуют с помощью системы ГЛОНАСС, установленной на мусоровозах. Автоматизированную систему власти планировали внедрить по концессии или через другой механизм государственно-частного партнерства, также в минцифры допускали вариант с сервисными контрактами без крупных бюджетных затрат.

Видеофиксация — единственный способ навести порядок с нелегальным сбросом мусора и переполненными контейнерными площадками, полагает председатель комитета Владислав Атмахов. Он рассказал, как сам был свидетелем нарушений и пытался объяснить нижегородцам, что сваливать стройматериалы у контейнерных площадок нельзя, а у него поинтересовались, как оплатить штраф. «Действующие штрафы смешные, и нарушителям проще заплатить, чем везти отходы на полигон», — подытожил депутат.

Санкции КоАП РФ за сброс мусора из машин предполагают штрафы 10–15 тыс. руб. для физлиц, 20–30 тыс. руб. для должностных и 30–50 тыс. для юрлиц. В июле депутаты заксобрания направили в Госдуму проект поправок к КоАП, которыми предложили увеличить наказание для физлиц до 50-70 тыс. руб., а для должностных и юрлиц — до 150–200 тыс. руб. За повторное нарушение следует штрафовать граждан на 150 тыс., остальных — на 200–500 тыс. руб., за сброс с мусоровоза вне полигона — на 500 тыс. руб. и 1,2 млн руб. соответственно с изъятием автомобиля. Также депутаты предложили расширить список видеооборудования для фиксации нарушений. Инициатива пока не рассмотрена.

Владимир Зубарев