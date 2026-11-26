Международные резервы России сократились за неделю на $19,5 млрд
Международные резервы России на 20 ноября составили $699,4 млрд. За неделю они сократились на $19,5 млрд, или 2,7%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования и другие резервные активы.
Снижение международных резервов зафиксировано в основном из-за отрицательной переоценки активов, пояснили в регуляторе.
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