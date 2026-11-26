Мусорный элемент
Ученые и промышленники обсудили будущее переработки техногенных отвалов
Промышленные техногенные свалки в российских регионах содержат сотни тысяч кубометров полезных элементов таблицы Менделеева. Однако их извлечение требует внедрения природоохранных технологий, а также серьезных интеллектуальных, материальных и технологических затрат.
В рамках экспертного форума «Экологический вред: природные, социальные, экономические последствия и цифровые инструменты управления рисками» специалисты Международного научно-исследовательского института устойчивого развития представили оценки перспектив повторного вовлечения в отечественную экономику полезных ископаемых из промышленных отвалов. Согласно их выводам, объемы ценных химических элементов в отвалах и «хвостохранилищах» в регионах России продолжают расти.
По данным Росприроднадзора, в 2025 году в стране образовалось 7,84 млрд тонн отходов производства и потребления (годом ранее — 8,5 млрд тонн), и около 90% этого объема традиционно приходится на добычу полезных ископаемых. Существенная доля таких техногенных образований содержит значительные запасы полезных компонентов, которые десятилетиями не извлекались из общей массы породы из-за отсутствия подходящих технологий переработки.
Точного объема полезных элементов в промышленных отходах сегодня не знают ни ученые, ни коммерческий сектор. По экспертным оценкам научного сообщества и данным, озвученным в 2026 году Минприроды России, в техногенных отвалах российских регионов потенциально находится до 10 тыс. тонн золота, 8 млн тонн меди, 30 млн тонн алюминия, а также литий и сотни тысяч тонн иных ценных и редкоземельных металлов. Эти ресурсы можно добыть и повторно использовать в экономике, но массового извлечения полезных соединений из промышленных отвалов пока не наблюдается.
Ученые находят происходящему вполне рациональное объяснение. «На техногенных свалках содержатся полезные химические вещества и минералы, и эти свалки сами напоминают месторождения полезных ископаемых с большими сырьевыми запасами. Они скапливались годами, и добыть их сложно из-за отсутствия нужных технологий»,— пояснил «Ъ-Науке» директор Международного НИИ устойчивого развития, профессор, доктор химических наук, академик РАЕН Александр Соловьянов.
Ситуация осложняется тем, что часто ценные вещества находятся в так называемых хвостохранилищах. Это сложный комплекс специальных гидротехнических сооружений и оборудования для хранения или захоронения «хвостов» — отходов обогащения полезных ископаемых, например меди или руды. Таких объектов в России сотни. Многие из них расположены за Уральским хребтом: в Бурятии, Пермском и Забайкальском краях, в Республике Тыва. История формирования таких объектов во многих случаях схожа: на протяжении десятилетий в ходе активной добычи и переработки сырья порода складировалась на прилегающих к предприятиям площадках, а со временем отдельные производства завершали свой цикл работы или проходили реорганизацию, оставляя после себя накопленные техногенные массивы.
«В стране масса таких производств, накопленный после них вред действительно исчисляется миллионами кубометров, но и полезных соединений и веществ, таких как кобальт, никель и другие, в них тоже немало. Проблема действительно масштабная»,— говорит «Ъ-Науке» экс-замглавы Росприроднадзора, кандидат биологических наук Амирхан Амирханов.
Зачастую в промышленных свалках и «хвостохранилищах» содержится сразу несколько полезных химических элементов. Например, в «хвостохранилище» одного бывшего горно-металлургического комбината в Республике Тыва за десятилетия работы накопилось более 1,5 млн кубометров шламов с кобальтом, никелем, медью и мышьяком. Подобные вещества требуют особого обращения, поэтому их извлечение должно проводиться исключительно с применением современных природоохранных технологий, обеспечивающих экологическую безопасность.
«Нередко в техногенных месторождениях содержатся отходы с 1-го по 4-й класс опасности. Раньше их использовали при производстве удобрений и ими раскисляли почву. Они ценны, но в процессе их извлечения нужно быть осторожнее»,— подытоживает Амирхан Амирханов.
Впрочем, технологическая база для вовлечения техногенных массивов в оборот в России уже формируется. Отечественные научные институты и инжиниринговые центры внедряют методы гидрометаллургической переработки, сорбционного и биовыщелачивания с помощью специальных бактерий, а также технологии рентгенорадиометрической сепарации, позволяющие извлекать ценные компоненты без масштабного вреда для экосистем. Развитие таких решений при поддержке государства и промышленных компаний позволяет постепенно превращать накопленные отвалы из экологической нагрузки в полноценную сырьевую базу для высокотехнологичных отраслей.