Ситуация осложняется тем, что часто ценные вещества находятся в так называемых хвостохранилищах. Это сложный комплекс специальных гидротехнических сооружений и оборудования для хранения или захоронения «хвостов» — отходов обогащения полезных ископаемых, например меди или руды. Таких объектов в России сотни. Многие из них расположены за Уральским хребтом: в Бурятии, Пермском и Забайкальском краях, в Республике Тыва. История формирования таких объектов во многих случаях схожа: на протяжении десятилетий в ходе активной добычи и переработки сырья порода складировалась на прилегающих к предприятиям площадках, а со временем отдельные производства завершали свой цикл работы или проходили реорганизацию, оставляя после себя накопленные техногенные массивы.