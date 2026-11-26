Спортивные трансляции на «Кинопоиске» в 2026 году посмотрели 11 млн подписчиков «Плюса»
С начала 2026 года спортивные трансляции на «Кинопоиске» посмотрели более 11 млн подписчиков «Яндекс Плюс». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти в два раза.
Руководитель группы маркетинга спорта онлайн-кинотеатра Борис Кочкин рассказал, что за три года партнерства с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) аудитория на «Кинопоиске» выросла в 2,2 раза. Он отметил, что за первые два месяца текущего сезона трансляции матчей посмотрели 1,5 млн подписчиков «Плюса», что на 20% больше, чем в прошлом году.
«Партнерство с КХЛ — один из наиболее показательных примеров того, как системная работа на протяжении нескольких сезонов позволяет масштабировать аудиторию целого чемпионата. Недавно также появилось новое стратегическое партнерство с Единой лигой ВТБ и с коллегами из РФС»,— подчеркнул господин Кочкин.