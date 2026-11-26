Руководитель группы маркетинга спорта онлайн-кинотеатра Борис Кочкин рассказал, что за три года партнерства с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) аудитория на «Кинопоиске» выросла в 2,2 раза. Он отметил, что за первые два месяца текущего сезона трансляции матчей посмотрели 1,5 млн подписчиков «Плюса», что на 20% больше, чем в прошлом году.