Нейросеть с «подсказкой»
Гибридный алгоритм ускорил моделирование физических процессов
Ученые разработали гибридный алгоритм на основе нейросетей, который с точностью до 98% позволяет предсказывать ход сложных физических процессов, например движение и нагрев жидкостей. Инструмент поможет инженерам до испытаний оценивать, при каком режиме работы детали оборудования, например двигателей, будут меньше нагреваться и медленнее изнашиваться.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в The Journal of Supercomputing.
Чтобы понять, как охлаждается двигатель или движется жидкость в трубопроводе, инженеры создают математические модели. Компьютер разбивает исследуемую область на небольшие участки и рассчитывает температуру и скорость потока в каждом из них. Чем подробнее нужно воспроизвести процесс, тем больше вычислений требуется. При изменении условий — например, мощности нагрева или свойств жидкости — расчет приходится повторять.
Быстро получить приближенный ответ помогают нейронные операторы — нейросети, которые обучены не просто выполнять одну конкретную функцию, а предсказывать решение для целого класса похожих задач. Такие алгоритмы проводят вычисления, опираясь только на исходные условия, например на начальное распределение температуры или форму границы исследуемого объекта. При этом то, как система меняется во времени, модель должна определять самостоятельно. Из-за этого для обучения требуются значительные объемы данных, а точность расчетов может колебаться.
Специалисты из МИРЭА — Российского технологического университета (Москва) — совместно с коллегами из Центрального экономико-математического института РАН (Москва) нашли способ улучшить работу таких нейросетей.
Авторы предложили добавить в архитектуру нейронного оператора дополнительный элемент — «решатель», который будет давать нейросети информацию о том, как система менялась на коротком начальном отрезке времени. Это можно сравнить с ситуацией, когда человеку показывают несколько кадров из видео, по которым он должен предсказать следующее развитие событий. По такой серии кадров значительно проще прогнозировать изменения, чем только по одному первому кадру в съемке.
Сам «решатель» моделирует физические процессы на суперкомпьютере и благодаря множеству сложных вычислений выдает достоверные траектории изменений (тока жидкости или нагрева). Данные от него к нейросети передаются автоматически через программный конвейер.
Может показаться, что в силу высокой точности «решателя» было бы удобно оставить весь расчет на нем и не использовать нейросети. Однако этот инструмент проводит вычисления долго и требует больших энергоресурсов. Поскольку для моделирования нужно рассчитать состояние системы в тысячах точек, такой подход оказывается неудобным. Нейросеть после обучения отвечает почти мгновенно, а потому в предложенном подходе 97% времени тратится именно на подготовку «подсказки» для нейросети. Эта подсказка по объему намного меньше всего расчета, потому предпочтительнее и в точности, и в скорости вычислений.
Авторы проверили работу алгоритма, доверив ему решить несколько уравнений, описывающих сложные физические процессы — нагрев и течение жидкостей с разной плотностью. Гибридная модель предсказала изменения в рассмотренных системах с достоверностью до 98%, что выше, чем у нейросетей-аналогов, которые достигли точности 94% и 96%.
Несмотря на очень высокую эффективность, разработка пока предсказывает изменения в отдельных местах, где условия меняются очень быстро (например, где жидкость течет с самой высокой скоростью), с погрешностью до 28%. Поэтому в дальнейшем исследователям предстоит улучшить работу алгоритма именно в таких зонах. В перспективе предложенный инструмент может использоваться для создания цифровых двойников технических устройств. Такие двойники позволят без проведения экспериментов подобрать оптимальные условия работы оборудования и при необходимости усовершенствовать его конструкцию.
«Наша команда разработала новый способ расчетов для широкого круга научных и инженерных задач, который объединяет способность нейросетей быстро подбирать решения для сложных данных с понятными и проверенными математическими методами. Это позволяет просчитывать крупномасштабные модели и управлять ими практически без задержек. В будущем мы планируем использовать этот подход, чтобы моделировать поведение больших групп людей и возникающие социально-экономические процессы при минимальных затратах времени и вычислительных мощностей»,— рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Никита Сакович, инженер-исследователь МИРЭА — Российского технологического университета.