Может показаться, что в силу высокой точности «решателя» было бы удобно оставить весь расчет на нем и не использовать нейросети. Однако этот инструмент проводит вычисления долго и требует больших энергоресурсов. Поскольку для моделирования нужно рассчитать состояние системы в тысячах точек, такой подход оказывается неудобным. Нейросеть после обучения отвечает почти мгновенно, а потому в предложенном подходе 97% времени тратится именно на подготовку «подсказки» для нейросети. Эта подсказка по объему намного меньше всего расчета, потому предпочтительнее и в точности, и в скорости вычислений.