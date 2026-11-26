Российский лыжник Сергей Волков примет участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале. Кроме него, в гонках этапа будут участвовать еще трое россиян: Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.