Четверо российских лыжников примут участие в первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Волков примет участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале. Кроме него, в гонках этапа будут участвовать еще трое россиян: Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.
Соревнования стартуют 27 ноября гонками с раздельного старта на 10 км классическим стилем. 28 ноября пройдут спринтерские гонки «классикой», а 29 ноября — масс-старты на 20 км свободным стилем. 24 ноября стало известно, что Коростелев, Терентьева и Непряева примут участие во всех гонках, Волков же заявлен только на масс-старт.
Коростелев и Непряева в прошлом сезоне участвовали в Кубке мира и Олимпийских играх. Главным достижением россиян стала бронзовая медаль Коростелева в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.