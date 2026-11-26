Захарова: «коалиция желающих» скрывает свою агрессию к РФ разговорами о мире
Заявлениями о готовности к переговорам страны «коалиции желающих» маскируют свое агрессивное отношение к России. Такую оценку на брифинге дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По словам госпожи Захаровой, очередная встреча коалиции продемонстрировала «отсутствие у участников этого формата малейшей заинтересованности в мирном урегулировании». Она обвинила участников объединения в стремлении продлить конфликт на Украине ради заработка на нем.
Вчера председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовы участвовать в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Кто именно будет представлять Европу, пока неясно — политик назвала делегацию «сильной командой». Российская сторона готова и открыта к контактам с европейскими государствами, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.