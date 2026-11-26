В Самаре от атаки БПЛА пострадал частный дом
В результате массированной атаки БПЛА ВСУ, предпринятой 25 ноября, получил повреждения один частный дом в Самаре. Строение находится в Куйбышевском районе города. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в самарской администрации.
«Собственникам строения не потребовалась помощь в предоставлении маневренного фонда», — добавила собеседница издания.
Ночью и утром 25 ноября средства ПВО и мобильные огневые группы сбили над Самарской областью 145 беспилотников. Это была самая массированная атака БПЛА ВСУ на регион с начала СВО.
В результате налета погиб житель Волжского района, были повреждены шесть многоквартирных домов в Самаре и предприятия в Сызрани. Кроме того, обломки рухнувших беспилотников повредили две воздушные линии электропередачи 110 кВ — это привело к отключению электричества в трех муниципальных образованиях Самарской области. Без света остались 274 многоквартирных дома, 2361 частный дом и 14 соцобъектов. Специалисты полностью восстановили электроснабжение в регионе в четверг.
Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Главное о самой массированной атаке БПЛА на Самарскую область: жертва и разрушения»