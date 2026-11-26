Упрощенная схема распространяется, в частности, на социальные вычеты: они позволяют вернуть НДФЛ с зарплаты с учетом расходов на обучение, лечение и фитнес. Для упрощенного оформления вычетов ФНС использует сведения о расходах клиентов, которые поставщики услуг пока передают добровольно. В 2027 году служба планирует начать вводить для юрлиц обязанность передавать такие сведения, чтобы заранее готовить документы для граждан.