Глава ФНС анонсировал полный переход к автоматическим вычетам к 2028 году
В России 70% граждан получают налоговые вычеты автоматически и в короткие сроки без подтверждающих документов. В этой системе в последнее время произошли «тектонические изменения», заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. По его оценкам, полный переход на автоматический режим произойдет к 2028 году.
«Я все-таки скажу, что все равно очень горжусь работой команды, потому что ребята просто революцию в этом смысле совершили. Я напомню, что люди раньше от четырех месяцев ждали вычетов по НДФЛ, а теперь, извините, тебе за десять дней дают, и все равно хочется побыстрее»,— сказал Даниил Егоров РБК.
Упрощенная схема распространяется, в частности, на социальные вычеты: они позволяют вернуть НДФЛ с зарплаты с учетом расходов на обучение, лечение и фитнес. Для упрощенного оформления вычетов ФНС использует сведения о расходах клиентов, которые поставщики услуг пока передают добровольно. В 2027 году служба планирует начать вводить для юрлиц обязанность передавать такие сведения, чтобы заранее готовить документы для граждан.