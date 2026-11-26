Родителей умершей от истощения девочки в Вологде доставили в СКР
Многодетных родителей из Вологодской области, чья пятилетняя дочь скончалась от истощения, доставили в региональное управление СКР для проведения допроса и других следственных действий. В ведомстве «РИА Новостям» уточнили, что процессуально супруги пока не задержаны.
О трагедии стало известно утром 26 ноября. Вместе с погибшей девочкой в семье воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних. Врачи госпитализировали девятерых из них, в том числе семилетнего брата умершего ребенка, у которого также выявили истощение; по словам главы областного Минздрава Игоря Петчина, сейчас жизни детей ничего не угрожает.
По данным следствия, дети жили в антисанитарных условиях, пропускали медосмотры и редко посещали школу и детский сад. Министр соцзащиты региона Александр Ершов добавил, что родители регулярно отказывались от продуктовых наборов, а порядок в их доме наводили соцработники. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности органов профилактики. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел.