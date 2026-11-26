О трагедии стало известно утром 26 ноября. Вместе с погибшей девочкой в семье воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних. Врачи госпитализировали девятерых из них, в том числе семилетнего брата умершего ребенка, у которого также выявили истощение; по словам главы областного Минздрава Игоря Петчина, сейчас жизни детей ничего не угрожает.