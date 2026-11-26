Не выноси код из избы
Зачем России понадобился отечественный GitHub
Российские власти разрабатывают аналог GitHub. Это глобальная платформа для хранения программного обеспечения. Только в России у площадки больше 5 млн пользователей. Сервис популярен в том числе и у IT-бизнеса.
Рабочее название проекта — «Российский кластер репозиториев» (РКР). По данным источников РБК, подключение к нему станет обязательным для создателей «доверенного софта». Речь, например, о программном обеспечении банков и нефтяных компаний. Доступ при этом будет платным. В Минцифры подтвердили, что проект находится в разработке. Но добавили, что говорить об окончательных параметрах преждевременно. Сейчас даже само понятие «доверенный софт» окончательно не определено, говорит директор компании «Промобит» Максим Копосов. По его словам, под этим может подразумеваться любое российское программное обеспечение:
«Слово “доверенность” в отношении программного обеспечения появилось несколько лет назад. Точно технически, что это означает, над этим сейчас работают комитеты Росстандарта. На бытовом уровне доверенное программное обеспечение — это где исходные коды созданы российскими юридическими или физическими лицами, и они хранятся тоже где-то в России.
Какие-то ресурсы так или иначе компании тратят на то, чтобы где-то хранить исходные коды своего программного обеспечения. Возможно, для этого использовались иностранные сервисы. Сейчас речь идет о том, что регулятор не может проверить, кто с чем работает, и поэтому они регуляторными мерами хотят сказать: “Теперь давайте храните где-то в России. Давайте создадим какую-то сеть”. Дополнительная регулятория требует инвестиций.
Если проект Минцифры заработает в полную мощность, доступ к GitHub в России может повиснуть в воздухе, ведь по сути государство дает альтернативу. Можно понять, представить, какая логика у людей, предлагающих это: на GitHub выкладывают какой-то непроверенный код, который может быть вредоносным. Соответственно, пользователи сейчас с GitHub буквально скачивают способы обхода блокировок, вредоносный код. Что есть, то есть».
Весной 2026 года российские пользователи массово жаловались на проблемы с доступом к GitHub. В Роскомнадзоре тогда опровергли планы по блокировке сервиса.
В профильном комитете Госдумы посоветовали переходить на отечественные площадки. Власти работают над аналогом GitHub с 2022 года. Впрочем, результатов так и не было. Но в этот раз проект доведут до конца, уверен гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. По его мнению, главная причина в атаках беспилотников на российские серверы, которые вызвали масштабные сбои в октябре:
«Из-за рисков физического воздействия на инфраструктуру в связке с общим курсом на импортозамещение, технологический суверенитет и защиты от внезапных блокировок зарубежных платформ создание такого кластера перестало быть просто желаемой инициативой. Вероятность того, что проект снова положат на полку — близка к нулю, потому что сейчас спрос на защищенный контур сформирован не только регулятором, но и самой индустрией. Игроки ищут различные решения, которые максимально диверсифицируют и подстрахуют от всевозможных рисков. Само хранение исходного кода не требует колоссальных объемов дисков для хранения. Основную нагрузку в таких задачах создают процессы сборки, то, что в GitHub называется GitHub Actions, и анализа уязвимостей. Свободных вычислительных мощностей в российских ЦОДах для таких целей достаточно. Так как кластер предполагается собрать на базе уже существующих площадок, базовый запуск займет не более чем год-полтора, а полная миграция крупных игроков займет, наверное, еще два-три года после запуска.
Вероятнее всего, рынок придет к гибридной модели, то есть пользователям будет предлагаться подписка за рабочее место плюс оплата вычислений, процессов сборки. Для малого и среднего бизнеса, я думаю, тариф составит не более 3 тыс. руб. С учетом повышенных требований к изоляции, контурам, сканерам безопасности, думаю, чек составит ближе к 10-12 тыс. за пользователя. Либо компания будет арендовать собственные выделенные серверы, от нескольких сотен тысяч рублей в месяц будет такое решение стоить».
Эксперты отмечают, что для отдельных разработчиков Минцифры может предусмотреть исключение. Речь прежде всего о тех, у кого уже есть собственные закрытые хранилища софта. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от министерства. Тем временем глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости перестройки российского IT-ландшафта. По его словам, IT-сектор пережил «черный октябрь».