«Из-за рисков физического воздействия на инфраструктуру в связке с общим курсом на импортозамещение, технологический суверенитет и защиты от внезапных блокировок зарубежных платформ создание такого кластера перестало быть просто желаемой инициативой. Вероятность того, что проект снова положат на полку — близка к нулю, потому что сейчас спрос на защищенный контур сформирован не только регулятором, но и самой индустрией. Игроки ищут различные решения, которые максимально диверсифицируют и подстрахуют от всевозможных рисков. Само хранение исходного кода не требует колоссальных объемов дисков для хранения. Основную нагрузку в таких задачах создают процессы сборки, то, что в GitHub называется GitHub Actions, и анализа уязвимостей. Свободных вычислительных мощностей в российских ЦОДах для таких целей достаточно. Так как кластер предполагается собрать на базе уже существующих площадок, базовый запуск займет не более чем год-полтора, а полная миграция крупных игроков займет, наверное, еще два-три года после запуска.