В отношении главы свердловского «Яблока» возбудили дело об оправдании терроризма
В отношении руководителя свердловского отделения партии «Яблока» Максима Петлина возбудили дело об оправдании терроризма. Как сообщил «Ъ-Урал» сам господин Петлин, дело связано с проведением вечеров писем политзаключенным в офисе регионального отделения партии. В начале этой недели стало известно, что он объявлен в розыск.
Максим Петлин утверждает, что не писал заключенным, осужденным по террористическим статьям. Среди его адресатов были политики Лев Шлосберг (объявлен иностранным агентом) и Максим Круглов, а также якутский шаман Александр Габышев.
По данным господина Петлина, его дело могут объединить с делом активиста свердловского «Яблока» Егора Ткаченко, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за публикаций в поддержку публициста Бориса Кагарлицкого (объявлен иноагентом).
Максим Петлин добавил, что свердловское отделение «Яблока» продолжает работу. «Я пока остаюсь председателем отделения, мы проводим заседания и совещания посредством Zoom и Telegram. Но, возможно, совсем скоро вместо меня Федеральное бюро назначит финансового уполномоченного — это связано с особенностями российского законодательства. В текущих условиях готовимся к муниципальным выборам 2027 года и выборам в Екатеринбургскую городскую думу в 2028 году. Я также остаюсь членом Федерального бюро партии»,— сообщил Максим Петлин.
В апреле представители правоохранительных органов проводили оперативные мероприятия в отношении Максима Петлина и его сторонников. Согласно данным источника «Ъ-Урал», силовики собирали информацию об акции «Вечер писем политзаключенным».
Весной 2025 года силовики задержали десять активистов «Яблока», которые проводили традиционную для партии акцию «Вечер писем политическим заключенным».