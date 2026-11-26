Максим Петлин добавил, что свердловское отделение «Яблока» продолжает работу. «Я пока остаюсь председателем отделения, мы проводим заседания и совещания посредством Zoom и Telegram. Но, возможно, совсем скоро вместо меня Федеральное бюро назначит финансового уполномоченного — это связано с особенностями российского законодательства. В текущих условиях готовимся к муниципальным выборам 2027 года и выборам в Екатеринбургскую городскую думу в 2028 году. Я также остаюсь членом Федерального бюро партии»,— сообщил Максим Петлин.