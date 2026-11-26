Как сообщила исполнительный директор «Второго дыхания» Елизавета Васина, подопечные фонда нуждаются в куртках, пуховиках, плащах, свитерах и обуви. Также есть потребность в спортивных костюмах, футболках, джинсах, платьях и туфлях. «Отдать можно как новые вещи, так и те, что вы уже носили. Главное — чтобы одежда была чистой, целой и в таком состоянии, в котором ее с удовольствием наденет другой человек», — пояснила госпожа Васина.