В Москве откроют точки сбора одежды для многодетных семей
В Москве установят контейнеры для сбора одежды для многодетных родителей и женщин, воспитывающих детей в одиночку. С 13 ноября по 14 декабря передать вещи через контейнеры можно будет в пяти точках города. Такую акцию запустил фонд «Второе дыхание» совместно с Lamoda.
Контейнеры для сбора одежды будут установлены:
на территории пространства «Суперметалл» (ул. 2-я Бауманская, 9/23);
в Музее Москвы (Зубовский б-р, 2);
на Хлебозаводе (ул. Новодмитровская,1);
в центре Artplay (ул. Нижняя Сыромятническая, 10);
на Даниловском рынке (ул. Мытная, 74).
Как сообщила исполнительный директор «Второго дыхания» Елизавета Васина, подопечные фонда нуждаются в куртках, пуховиках, плащах, свитерах и обуви. Также есть потребность в спортивных костюмах, футболках, джинсах, платьях и туфлях. «Отдать можно как новые вещи, так и те, что вы уже носили. Главное — чтобы одежда была чистой, целой и в таком состоянии, в котором ее с удовольствием наденет другой человек», — пояснила госпожа Васина.
Она рассказала, что фонд решил запустить акцию, поскольку запрос есть «с двух сторон» — от людей которые хотят помочь, и от тех, кому нужна помощь. «Перед Новым годом наша акция позволит семьям одеть детей и взрослых, почувствовать приближение праздника, а освободившиеся средства потратить на другие важные потребности»,— сказала госпожа Васина. Подопечные фонда из Москвы и Московской области получат вещевую помощь в конце декабря.