Европа прибегла к защите генсека НАТО
Марк Рютте провел неформальные переговоры с Дональдом Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте встретился вечером 25 ноября с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго. Этот срочно организованный визит состоялся вскоре после трехсторонней встречи господина Трампа в Китае с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, обеспокоившей Европу, и на фоне дискуссий о переговорах по новой архитектуре европейской безопасности.
Визит Марка Рютте во Флориду анонсировали в последний момент — 24 ноября, когда тот уже, по всей видимости, находился в полете. Журналистов сразу предупредили, что никаких мероприятий с прессой по итогам встречи не запланировано. В США сейчас короткие каникулы по случаю Дня благодарения, и тот факт, что Дональд Трамп принял генсека альянса в это время, по мнению наблюдателей, подчеркивает неформальный и срочный характер их встречи, пусть даже ее в итоге передвинули на три часа — с запланированных 16 часов на 19 часов по американскому времени.
Практически сразу после прибытия в США Марк Рютте дал интервью любимому американским лидером телеканалу Fox News, по тональности которого можно было угадать и то, как пойдет его разговор с американским президентом.
Генсек НАТО фактически выступил в роли адвоката Белого дома перед многочисленными критиками Вашингтона в Европе. Так, в отличие от многих лидеров стран—членов альянса, он воздержался от нападок на Дональда Трампа из-за теплых слов в адрес президента РФ на саммите в Шэньчжэне. И даже, наоборот, похвалил американского лидера, заявив, что «это работает, и мы должны продолжать в том же духе».
Более того, генсек НАТО одобрительно отозвался и о продвигаемой Трампом концепции «мира через силу», назвав ее залогом укрепления альянса. В финале же эфира — в ответ на реплику ведущего о том, что благодаря Трампу союзники в НАТО «подтянулись» и увеличили оборонные бюджеты,— Рютте вдруг заявил, что Россия никогда не нападала ни на одну страну блока. Тем самым он прозрачно намекнул, что прилетел во Флориду не спорить относительно политики по отношению к Москве, а искать точки соприкосновения.
Президенту США и главе альянса было что обсудить: помимо трехстороннего саммита в Китае, который вызвал очень противоречивую реакцию в европейских столицах, в НАТО также обеспокоены инцидентом с падением ракет на территории Польши. После того, как в результате боевых действий на Украине три крылатые ракеты упали в Польше, премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Москву в провокации и инициировал экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов. Особое раздражение в Европе вызвала реакция президента Трампа, который допустил, что падение «небольших ракет» произошло по ошибке.
Кроме того, в преддверии министерской встречи НАТО в Брюсселе 2 декабря европейским союзникам хотелось бы прояснить позицию Вашингтона относительно гарантий безопасности для Киева. После недавнего заявления спецпосланника США Джареда Кушнера о том, что Штаты готовы рассмотреть предоставление Украине гарантий по аналогии со статьей 5 Устава НАТО, но без прямого военного вовлечения США, многие в Европе сочли это чересчур размытым обещанием.
Остается неясной и судьба американского контингента в Европе — по данным Bloomberg, в НАТО надеются, что Белый дом отложит сокращение войск.
Члены НАТО опасаются, что любое резкое переформатирование военного присутствия США не просто оголит восточный фланг альянса, но и лишит Запад ключевого козыря в будущих переговорах о европейской безопасности.
Как и было обещано, по итогам встречи и президент США, и генсек НАТО воздержались от публичных комментариев, ограничившись кратким коммюнике, которое вышло поздно вечером 25 ноября. «Встреча была очень содержательной, основными темами стали война между Россией и Украиной и конфликт в Иране, а также все рекордные достижения, которых мы вместе добились на саммитах в Гааге и Анкаре»,— говорится в документе.
В заявлении подчеркивается, что обсуждалась «важность недопущения Россией любых действий, которые бы преднамеренно или непреднамеренно расширяли войну, и важность как можно скорее достичь мирного урегулирования».
За Марком Рютте еще в 2018 году закрепилось прозвище «заклинатель Трампа» — тогда в статусе премьера Нидерландов он помог погасить конфликт вокруг военных расходов во время саммита НАТО, удержав США от резких шагов. Неудивительно, что и сейчас, когда речь зашла о подготовке переговорного процесса по будущей архитектуре европейской безопасности, Европа, опасающаяся остаться без места за столом переговоров, направила в Штаты наиболее лояльного Трампу политика, умеющего находить с главой Белого дома общий язык. Впрочем, оправдал ли Марк Рютте возложенные на него Европой надежды, пока осталось неясным.