Законопроект о квотах на иностранное кино в России пока не разработан
Законопроект о введении квот на иностранное кино в российских кинотеатрах пока не разработан. Об этом «Ъ» сообщила глава думского комитета по культуре Ольга Казакова («Единая Россия»).
«Над темой поддержки отечественного кино действительно идет работа. Секрета в этом нет. Это совместная работа»,— сказала Ольга Казакова, однако не уточнила, кто именно работает на инициативой. На вопрос о том, действительно ли проект уже разработан, как до этого сообщали СМИ, она ответила, что работа над документом продолжается.
По словам источника «Ъ» в Госдуме, документ разрабатывает фракция «Единой России». «Однако еще нет четкого представления — каким именно он будет»,— добавил собеседник газеты, отметив, что обсуждение будущего проекта проходит при участии режиссера Никиты Михалкова.
24 ноября ТАСС писал, что в Госдуме подготовили законопроект о квотах на иностранные фильмы в российских кинотеатрах. При этом в думскую электронную базу он не был внесен. Инициатива, по данным агентства, предполагает компенсационный платеж за получение прокатного удостоверения. Для художественного фильма он составит 5 млн руб., для анимационного — 3 млн руб. Кроме того, получатель прокатного удостоверения должен будет уплачивать 10% от кассовых сборов раз в квартал. В Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) подсчитали, что для окупаемости платежа художественный фильм должен собрать не менее 12,5 млн руб., анимационный — не менее 7,5 млн руб.