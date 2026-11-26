«Над темой поддержки отечественного кино действительно идет работа. Секрета в этом нет. Это совместная работа»,— сказала Ольга Казакова, однако не уточнила, кто именно работает на инициативой. На вопрос о том, действительно ли проект уже разработан, как до этого сообщали СМИ, она ответила, что работа над документом продолжается.