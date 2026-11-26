Суд изъял у бизнесмена Малика Гайсина и его семьи акции еще 22 компаний
Кировский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, членов его семьи и других физических лиц. Суд признал, что имущество и компании были получены коррупционным путем. В доход РФ изъяты полностью и доли в более чем 20 компаниях, сообщили в суде. Среди изъятого имущества — компания «Рич-Фарма» и находящиеся под ее управлением аптечные сети. Ранее в «Рич-Фарма» заявляли, что обеспечительные меры по данному иску угрожают аптекам банкротством.
Суд установил, что Малик Гайсин, занимая государственную должность и работая на профессиональной постоянной основе, в нарушение требований законодательства продолжал заниматься предпринимательской деятельностью и управлять подконтрольными ему компаниями через доверенных лиц.
В доход государства обращены активы следующих компаний: «Агропромкомпани», «Алитэк-Трейд», «Аптека Здравница», «Бордж», «Бьюти Паз», «Инициатива-Инвест», «Каллисто», «Кондинская Аптека», «Научная опытная селекционная станция виноградарства», «Профессиональная коллекторская организация "Хитен"», «Салторо», «Солтан Роял», «Сургутфармация», «ТД ПСМ»; УК «РИЧ-Фарма Групп»», «Уралбиофарм-Север», «Фармация Бузулук», «Ханты-Мансийская районная аптека», «Элгон», «Южуралхлеб», «ТС «Уральский Хлеб»», «Сальвад».
В отношении трех ответчиков — Одиса Гайсина, Наили Салямуллиной и Гульсины Муллахметовой — суд прекратил производство, так как истец отказался от требований к ним.
Ранее в доход государства уже были обращены ряд активов Малика Гайсина, в том числе «Уралбиофарм», банк «Вятич», компании «Вагран», «Актай-М», «Корона Тэхет» и «Индра-М», а также завод «Исеть». В апреле 2026 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Малика Гайсина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере. Ему назначили 14 лет колонии общего режима, два года ограничения свободы после освобождения и штраф в размере 2 млрд руб.