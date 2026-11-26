НПЗ «Славянск-Эко» загорелся после удара БПЛА в Краснодарском крае
Нефтеперерабатывающий завод «Славянск-Эко» в Краснодарском крае был атакован украинскими беспилотниками. Объект загорелся. Удар задел резервуары, что привело к разливу нефти, сообщила пресс-служба компании.
Также были повреждены установка атмосферной дистилляции нефти, трубопровод, по которому перекачивались темные нефтепродукты и бензиновая фракция. Были пробиты емкости для хранения нефти и прилегающие к ним коммуникации.
Производственный процесс был остановлен еще в сентябре, когда предприятие также было атаковано беспилотниками. После происшествия пожар на объекте тушили пять дней. «Новая атака пришлась на этап восстановительных мероприятий, что повлекло последствия для инфраструктуры предприятия»,— добавили в компании.
Ранее в ЕДДС сообщали, что задымление над НПЗ связано с технологическими процессами на предприятии. Там утверждали, что «угрозы нет».