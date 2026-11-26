Среди пострадавших — 13-летняя девочка. Она получила ранения при ударе по Старобельскому муниципальному округу. В этом же округе погибла 55-летняя женщина. В Антрацитовском муниципальном округе погиб мужчина — охранник, находившийся во время атаки в хозпостройке. В Северодонецке ВСУ атаковали «Газель». Двое мужчин погибли, еще трое получили ранения.