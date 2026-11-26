За сутки при атаках на ЛНР погибли четыре человека
За сутки четыре человека погибли, еще 11 получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на Луганскую народную республику. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Среди пострадавших — 13-летняя девочка. Она получила ранения при ударе по Старобельскому муниципальному округу. В этом же округе погибла 55-летняя женщина. В Антрацитовском муниципальном округе погиб мужчина — охранник, находившийся во время атаки в хозпостройке. В Северодонецке ВСУ атаковали «Газель». Двое мужчин погибли, еще трое получили ранения.
За сутки под удары ВСУ попали 19 муниципалитетов, отметил господин Пасечник. Над регионом силы противовоздушной обороны сбили 90 воздушных целей. Повреждения получили транспортные средства, объекты энергетической, гражданской и коммунальной инфраструктуры. Весь ущерб фиксирует Следственный комитет России по региону.