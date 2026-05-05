Наследие Малика Гайсина

В мае вступило в законную силу решение Кировского районного суда Екатеринбурга об изъятии в доход РФ двух компаний бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина — «Корона Тэхет» и «Индра-М», имеющих более 300 земельных участков общей стоимостью свыше 1 млрд руб. В 2023-2024 годах у него были изъяты акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», а также завод электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский). О судьбе активов Малика Гайсина — материал «Ъ-Урал».



Малик Гайсин на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин на заседании суда

Малик Гайсин в 90-е годы являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, в 1995-м избрался депутатом Госдумы второго созыва. В 2000-е годы господин Гайсин ушел из публичной политики.

В августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу государства активы Малика Гайсина — акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Суд установил, что он приобрел их с нарушением антикоррупционного законодательства. Сделки прошли в 1995–1999 годах, когда он был депутатом Госдумы.

По мнению Генеральном прокуратуры, подавшей иск, Малик Гайсин лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм» и приобрел банк «Вятич». На тот момент он входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. «Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета»,— отмечали в надзорном ведомстве.

«Уралбиофарм» АО «Уралбиофарм» — крупное российское фармацевтическое предприятие. Основано 1930 году, расположено в Екатеринбурге. Выпускает широкий спектр жизненно важных лекарств и биологически активных добавок. Наиболее известный продукт — «Пентафлуцин», популярное средство при ОРВИ. Данные об учредителях компания в последний раз раскрывала в 2017 год, тогда акционерами были предприятия, принадлежащие Малику Гайсину. В июне 2024 года правительство России объявило о планах продать предприятие до конца 2026 года. В 2025 году заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщал, что «Уралбиофарм» планирует запустить производство на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Патрушах. Объем инвестиций составит 5 млрд руб. Предприятие будет выпускать 47 МНН (международных непатентованных наименований), а также 53 наименования БАД. С декабря 2024 года завод «Уралбиофарм» возглавляет депутат законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Александр Серебренников. Он владеет логистической фармацевтической компанией «АВК-Альянс», аптечной сетью «Радуга» и выступает совладельцем биотехнологического инновационного предприятия «Нео Лайф», которое продает «напиток-ритуал» из хлореллы. По итогам 2025 года, выручка «Уралбиофарма» составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 1 млн руб. В 2024 году — 1,3 млрд руб. и 66,6 млн руб., а по итогам 2023 года — 1,7 млрд руб. и 176 млн руб. Коммерческий банк «Вятич» Акционерный коммерческий банк «Вятич» был создан в 1994 году. Зарегистрирован в Рязани. Согласно официальному сайту, созданная филиальная сеть позволяет обслуживать клиентов в Москве, Чувашии, Владимирской, Свердловской, Рязанской областях. Клиентами банка были предприятия, подконтрольные Малику Гайсину. По данным «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября 2025 года, в таблице Банков России «Вятич» занимает 295 место с активами на 813 млн руб. (прирост на 8%). Банк «Вятич» не раскрывал владельцев с 2022 года. Убытки компании в 2025 году составили 46,7 млн руб. В 2024 году чистая прибыль достигала 60,6 млн руб., а в 2023 году — 44,9 млн руб. С февраля 2025 года банком руководит Леонид Рыжов, который ранее возглавлял Вэйбанк в Москве.

«Вагран» и «Актай-М» ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» выполняли роли «номинальных держателей» акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление Малика Гайсина. Сейчас они принадлежат Росимуществу. Убыток «Актай-М» за 2025 год составил 826 тыс. руб., чистая прибыль «Ваграна» — 31 млн руб. Аналогичные данные в отчетности за 2024 год не отражены.

Завод «Исеть» ОАО «Завод «Исеть» разрабатывает и производит электрические и оптические соединения для авиационной и космической техники, железнодорожного транспорта, станкостроения, медицины и других отраслей промышленности. Предприятие основано в 1970 году в Каменске-Уральском (Свердловская область). В сентябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Малика Гайсина в доход государства завода «Исеть». В марте 2023 года Ленинский райсуд уже удовлетворял требования Генпрокуратуры о передаче предприятия государству. Однако Верховный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. По данным Генпрокуратуры, Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы в период с 1996 по 2000 год, осуществлял коммерческую деятельность в личных «бизнес-интересах». Согласно иску, после избрания депутатом Малик Гайсин уволился с руководящих должностей, которые занимал в коммерческих организациях, «создав ложную видимость сложения с себя полномочий руководителя этих обществ». По мнению надзорного ведомства, на самом деле он и дальше управлял «Исетью», принимал ключевые решения и «обогащал себя» в нарушение антикоррупционного законодательства. По данным Генпрокуратуры, Малик Гайсин знал, что он незаконно руководил заводом, поэтому принял меры к сокрытию акций посредством использования доверенных лиц, которые выступали номинальными держателями его активов. В частности, речь идет о компаниях ООО «Вагран», ООО «Актай-М» и банке «Вятич», которые выполняли техническую роль по управлению имуществом Малика Гайсина. По данным надзорного ведомства, Малик Гайсин принимал основные решения на предприятии, а вся документация была перемещена в его личный офис, где велась вся бухгалтерия, под охраной ЧОПа. Малик Гайсин «выжимал из предприятия все соки» и выводил деньги в аффилированные с ним компании, что оказало негативное влияние на выполнение гособоронзаказа Минобороны РФ в период проведения специальной военной операции. За все это время, считало надзорное ведомство, причинил государству ущерб в размере свыше 650 млн руб. В 2024 году Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал средства с Малика Гайсина. На конец июня 2023 года 55,32% акций завода «Исеть» принадлежали компаниям, связанным с Маликом Гайсиным, еще 24,78% — АО «РТ-Проектные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В мае 2024 года правительство России передало госкорпорации «Ростех» 55% акций завода. Еще 24,8% акций принадлежат «РТ-проектные технологии» – компания также входит в структуру «Ростеха». Как следует из данных системы «СПАРК», по итогам 2025 года выручка завода «Исеть» снизилась с 3,3 млрд руб. в 2024 году до 2,7 млрд руб., а чистая прибыль возросла с 662 млн руб. до 912 млн руб. В начале 2026 года «Ростех» сообщал, что за время управления заводом он нарастил увеличил объемы производства на 10%. Генеральным директором с июля 2025 года является Сергей Носков. Полномочия предыдущего руководителя Константина Мединского были досрочно прекращены.

«Корона Тэхет» и «Индра-М» В феврале 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга обратил в доход государства компании «Корона Тэхет» и «Индра-М», которые принадлежали Малику Гайсину. В общей сложности, организации владели свыше 300 земельными участками, совокупная стоимость которых составляла более 1 млрд руб. Суд согласился с доводами прокуратуры, что активы компаний формировались за счет имущества юрлиц, которые ранее обратили в доход государства, поскольку они были получены коррупционным путем. Обе организации занимались вложениями в ценные бумаги. Сейчас они находятся во владении Росимущества. Управляющей компанией «Корона Тэхет» с марта выступает «Уралбиофарм». Компания «Индра-М» управляет УК «Авангард», владельцем которой является дочь экс-депутата Айдан Гайсина.

Остатки и иски Малику Гайсину до сих пор принадлежат доли в более чем 20 компаний. В их числе: «Солтан Роял» и «Средуралинвест-МТ» (занимаются вложениями в ценные бумаги), несколько аптек в Ханты-Мансийском автономном округе, аптека «Здравница» в Екатеринбурге, «Уралбиофарм-Север» в Мурманской области, компании «Южуралхлеб», «Хлебушко», «ТС Уральский хлеб» и «Коркинский хлебокомбинат». В феврале к Малику Гайсину подали иск о банкротстве из-за долга в 81,8 млн руб. Истцом выступает ООО «Элитная спецодежда». Компании, ранее принадлежавшие бизнесмену, неоднократно подавали иски с требованиями к его действующим активам и к нему самому. Так, в Свердловский арбитражный суд направлены иски ООО «Вагран» c требованием изъять у Малика Гайсина и еще трех физических лиц 42,9 млн руб. Завод «Исеть» требует от Малика Гайсина 13 млн руб., а ООО «Вагран» подало иск на 43,5 млн руб. к ООО «Солтан Роял», которое находится во владении Малика Гайсина.



Анна Капустина, Николай Яблонский