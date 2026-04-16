За крупную растрату наказали по-крупному

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. По версии обвинения, возглавляя в свое время завод «Исеть», он необоснованно выдавал займы связанным с ним компаниям, чем причинил предприятию ущерб почти на 400 млн руб. Экс-парламентарию суд назначил 14 лет колонии и штраф в 2 млрд руб. Ранее по иску Генпрокуратуры «Исеть» была обращена в доход государства.



Малик Гайсин (справа) после вынесения приговора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин (справа) после вынесения приговора

Вынесение приговора Малику Гайсину у судьи Ленинского райсуда Екатеринбурга заняло 16 апреля чуть больше двух минут. Бывший депутат Госдумы был признан виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенных им в период с 2016 по 2019 год, когда он занимал должность генерального директора уральского завода электрических соединителей «Исеть». Также вменявшуюся подсудимому ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) суд счел излишней. Господину Гайсину в итоге назначено 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года, а также штраф в размере 2 млрд руб.

Малика Гайсина заключили под стражу в зале суда.

«А на сколько меня хоть приговорили?»— безразлично уточнил экс-депутат у адвоката после завершения заседания. Хромая, он медленно ушел вместе с судебными приставами.

С приговором сторона защиты не согласилась. Адвокат Вячеслав Войнов уточнил, что его планируют обжаловать в апелляционной инстанции.

Уголовное дело в отношении Малика Гайсина возбудили в апреле 2023 года. Согласно материалам следствия, возглавляя принадлежавший ему завод «Исеть», фигурант предоставлял займы компаниям, находящимся под его контролем. Средства были переведены ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». По мнению следствия, господин Гайсин изначально не намеревался возвращать эти деньги, а когда сроки займов истекли, не обеспечил претензионную работу по их возврату. Следствие утверждало, что полученные средства он выводил на счета подконтрольного банка «Вятич». Эти действия, по данным правоохранительных органов, нанесли предприятию ущерб в размере более 385 млн руб. От действий бизнесмена пострадало не только предприятие, говорится в деле, но и Российская Федерация, так как завод входит в структуру госкорпорации «Ростех».

Сторона защиты отмечала, что все средства были возвращены еще до допросов свидетелей. В прениях адвокаты настаивали на вынесении оправдательного приговора.

Ранее, в феврале 2023 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании с Малика Гайсина 690 млн руб. в пользу государства. По данным надзорного ведомства, занимая должность директора завода «Исеть», он использовал предприятие для личного обогащения, что привело к срыву сроков выполнения оборонного заказа Министерства обороны РФ.

Значительная часть имущества Малика Гайсина по решению судов передана в доход государства. В 2023 году у него изъяли акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

Судом было установлено, что Малик Гайсин стал собственником указанных активов с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Приобретение происходило в 1995–1999 годах, когда он был депутатом Госдумы второго созыва. По сведениям прокуратуры, предприниматель напрямую и через доверенных лиц скупал акции одного из старейших фармацевтических предприятий России — ОАО «Уралбиофарм».

Как отмечалось в материалах дела, занимая должность члена думского комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Малик Гайсин имел доступ к информации ограниченного характера и одновременно инвестировал в сферу, над которой должен был осуществлять парламентский контроль. Таким образом, им были приобретены банк «Вятич» и созданы компании ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», выступавшие номинальными держателями акций коммерческих структур, подконтрольных депутату.

В свою защиту Малик Гайсин заявлял, что владеет активами общей стоимостью свыше 3 млрд руб. уже на протяжении трех десятилетий, и за это время государственные органы не предъявляли ему претензий.

В марте 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга поддержал требование прокуратуры об изъятии в доход государства у Малика Гайсина завода «Исеть». 25 июня коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решение об изъятии предприятия и направила дело на повторное рассмотрение. Ленинский райсуд повторно удовлетворил иск об изъятии в сентябре 2024 года.

В феврале 2026 года в доход государства обратили компании Малика Гайсина «Корона Тэхет» и «Индра-М», во владении которых находилось более 300 земельных участков стоимостью свыше 1 млрд руб. Кировский районный суд Екатеринбурга согласился с доводами прокуратуры, что активы компаний формировались за счет имущества юрлиц, которые ранее обратили в доход государства, поскольку они были получены коррупционным путем.

Накануне вынесения приговора, 13 апреля, было прекращено второе уголовное дело в отношении Малика Гайсина о растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). «Дело было прекращено, потому что события, которые ему инкриминировались, происходили в 2016 году. Десятилетний срок привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный законом, истек в 2026-м»,— пояснял тогда адвокат экс-депутата Вячеслав Войнов.

Анна Капустина, Екатеринбург