Но возможно, какая-то статистическая информация будет полезна в здравоохранении, например при прогнозировании болезней. Кроме того, можно проследить какую-то логическую связь в финансовых операциях. А еще, думаю, такая система может быть полезна в процессах моделирования технологических систем, допустим, в промышленности, в маркетинге. Просто в разных степенях эти решения уже есть. Надо также понимать, что модель основывается на старых архивных данных, к которым прикрутили слово "искусственный интеллект"».