Машину времени собрали на ИИ
Смогут ли нейросети предсказывать будущее
Трое сооснователей компании xAI Илона Маска разрабатывают новую модель, которая сможет прогнозировать развитие событий и помогать людям принимать решения в самых разных отраслях. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Компания получила название Epochal. Она уже представила первый продукт — так называемый «Временной портал». Он позволяет ИИ-агентам работать с архивной версией интернета в том виде, в котором тот существовал на определенную дату.
Таким образом, нейросеть сможет строить прогнозы, а затем сопоставлять их с тем, что произошло в действительности. С помощью такого подхода, как утверждают разработчики, искусственный интеллект научится предсказывать будущее точнее человека. Впрочем, основатель компании Sistemma Сергей Зубарев сомневается, что это возможно:
«На самом деле для того, чтобы попытаться спрогнозировать будущее на основе прошлого, даже не нужен искусственный интеллект. Но, как показывает практика, прошлое не всегда равно будущему. Мы помним случай, когда прогнозист-модель обвалила нефтяной рынок. Расчеты ИИ — всего лишь статистика, но она не может учесть все возможные факторы. И в этом заключается основная проблема.
То есть мне кажется, такой модели в принципе в природе существовать не может, потому что некоторые процессы мы даже идентифицировать не можем, не то что контролировать.
Скорее всего, этот проект — хороший хайп.
Но возможно, какая-то статистическая информация будет полезна в здравоохранении, например при прогнозировании болезней. Кроме того, можно проследить какую-то логическую связь в финансовых операциях. А еще, думаю, такая система может быть полезна в процессах моделирования технологических систем, допустим, в промышленности, в маркетинге. Просто в разных степенях эти решения уже есть. Надо также понимать, что модель основывается на старых архивных данных, к которым прикрутили слово "искусственный интеллект"».
Основателями Epochal стали трое бывших сотрудников xAI, которые покинули компанию Маска после ее слияния со SpaceX в феврале 2026 года. Один из них инвестирует в новый проект $100 млн из собственных средств, пишет Bloomberg. Нейросеть-прогнозист действительно может быть востребована, считает технический директор университета «Зерокодер» Евгения Заяц:
«Я бы сказала, что это прорывная технология. Сейчас модель обучается, и каких-то результатов по прогнозированию будущего она еще не дает. Если у них получится выявить определенные зависимости между тем, что происходит в информационном пространстве, и событиями, которые будут дальше, они смогут предсказывать определенные события в будущем.
Интересно как минимум посмотреть, насколько точные прогнозы она делает.
Но есть и фактор неопределенности, он составляет примерно 10%. Если она выделит эти процентовки, это уже, наверное, будет успех. И этим уже смогут пользоваться как минимум те, кто хочет запустить свой стартап, посмотреть, насколько на их бизнес-модель могут влиять внешние обстоятельства».
К команде Epochal также присоединились бывшие сотрудники OpenAI, Anthropic и Google. О сроках выпуска полноценной модели и точности ее прогнозов пока не сообщается.