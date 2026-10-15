Суд дошел до аптеки

В обоснование своих требований прокуратура указала, что выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях Малика Гайсина. Ведомство установило, что он был депутатом Госдумы второго созыва и в то же самое время занимался коммерческой деятельностью, что запрещено законом, а также «использовал высокое положение во власти для достижения собственных бизнес-интересов».