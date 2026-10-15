Суд дошел до аптеки
В Екатеринбурге начали рассматривать иск об изъятии еще 22 компаний Малика Гайсина
В Екатеринбурге началось рассмотрение иска об изъятии в доход государства 22 компаний, принадлежащих бизнесмену Малику Гайсину и связанным с ним лицам. Среди них — компания «Рич-Фарма» и находящиеся под ее управлением аптечные сети. В заседании компании из третьих лиц были переведены в статус ответчиков. В «Рич-Фарма» утверждают, что обеспечительные меры по иску угрожают сети банкротством.
В Кировском районном суде Екатеринбурга прошло предварительное заседание по иску заместителя прокурора Свердловской области к бизнесмену Малику Гайсину, его брату, жене и детям, а также аффилированным с ним физлицам, владеющим и управляющим компаниями. Так, в числе ответчиков находятся Тимур Билалов, Александр Кирьянов, Гульсина Муллахметова, Юлия Рукавишникова и Наиля Салямуллина.
Прокуратура требует изъять в доход государства 22 компании, среди которых — УК «Рич-Фарма Групп» и находящиеся под ее управлением «Аптека Здравница», «Кондинская аптека», «Каллисто», «Сургутфармация», «Уралбиофарм-Север», «Фармация Бузулук» и «Ханты-Мансийская районная аптека». Компания управляет сетью аптек «Верный выбор», которая работает в Москве, Оренбургской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
В обоснование своих требований прокуратура указала, что выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях Малика Гайсина. Ведомство установило, что он был депутатом Госдумы второго созыва и в то же самое время занимался коммерческой деятельностью, что запрещено законом, а также «использовал высокое положение во власти для достижения собственных бизнес-интересов».
Прокуратура требует взыскать с Малика Гайсина, его брата Одиса Гайсина, Наили Салямуллиной и Гульсины Муллахметовой солидарно 36 млн руб., которые будут обращены в доход Российской Федерации.
По данным системы «Спарк», компанией «Рич-Фарма» владеет Амир Гайсин, а управляет Данила Лобов. По итогам 2025 года выручка компании составила 55,2 млн руб., а чистая прибыль — 1,8 млн руб. Компания управляет 86 аптеками и аптечными пунктами.
В иске фигурирует «Научная опытная селекционная станция виноградарства», которая находится в Севастополе. Ей владеет сам Малик Гайсин, а управляет Ильхан Гайсин. Компания «Южуралхлеб» находится во владении Малика Гайсина и управляет, среди прочего, Асбестовским и Березовским хлебокомбинатами в Свердловской области. Выручка компании по итогам 2025 года составляет 454 тыс. руб., чистая прибыль — 14,6 млн руб.
Третьим лицом по делу выступает компания «Вагран», ранее изъятая в доход государства и находящаяся в управлении обращенной в государственную собственность компании «Уралбиофарм».
Как сообщил руководитель «Рич-Фарма» Данила Лобов, обеспечительные меры по иску, наложенные на компанию 17 сентября, подразумевают блокировку счетов. По ходатайству представляющих компанию юристов 25 сентября они были сняты, однако банки до сих пор не обеспечили доступ к средствам в полной мере.
В рамках обеспечительных мер до сих пор запрещены внутренние займы, которые, по словам господина Лобова, являются частью бизнес-модели компании, а также регистрационные действия. По словам руководителя, это мешает направить средства управляемым компаниям, чтобы они могли оплатить поставки товара, а также перезаключить договоры на управление — у сети аптек «Здравница» он истекает 22 октября.
«В случае блокировки доступа к счетам ООО "Аптека Здравница" деятельность предприятия будет парализована, а отгрузки товара поставщиками будут остановлены по всем управляемым предприятиям, что приведет к неминуемому банкротству всех предприятий и утрате стоимости актива, который потенциально может перейти в государственное управление»,— заявил господин Лобов. По его словам, юристы намерены обжаловать решение суда, который не удовлетворил ходатайство компании об отмене обеспечительных мер.
«Обеспечительные меры вводятся, чтобы сохранить актив перед его передачей государству, а сейчас он фактически уничтожается»,— сказал господин Лобов.
Первое заседание по делу назначено на 26 ноября.
Ранее в доход государства был изъят ряд активов Малика Гайсина, в числе которых компания «Уралбиофарм», банк «Вятич», общества-держатели акций «Вагран», «Актай-М», «Корона Тэхет» и «Индра-М», завод «Исеть». В апреле 2026 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Малика Гайсина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафа в размере 2 млрд руб.