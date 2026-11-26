Суд обязал организатора концертов Канье Уэста выплатить более 200 тыс. руб
Центральный районный суд Воронежа обязал ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) — организатора отмененных концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге — выплатить истцу около 235 тыс. руб. за билеты, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.
Истцу вернут 145 тыс. руб., которые он заплатил за четыре билета на концерт Канье Уэста. Say Agency также обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб, неустойку и штраф на общую сумму около 90 тыс. руб.
Иск в воронежский суд поступил 16 сентября. Когда истцу стало известно о возможной отмене концерта, он попытался оформить возврат билетов, однако получил отказ. Say Agency обосновало это тем, что не сообщало об отмене или переносе мероприятий.
Концерты Канье Уэста были запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 24 августа стадион сообщил, что договор на аренду не подписан и в его отсутствие концерт состояться не может. Say Agency заявляло, что концерты не отменены. Однако в конце сентября агентство все же подтвердило, что они не состоятся.
Из-за неопределенности между площадкой и организатором покупатели билетов не могли вернуть деньги. В соцсетях появились ролики, в которых они рассказывали, что Say Agency направляло их за возвратом средств к билетному оператору, а тот — обратно к организатору концертов. Покупатели начали обращаться в суды.