Шэньчжэнь натрое сказал
Как поговорили между собой Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп
19 ноября президент России Владимир Путин наконец встретился с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. А специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников задал президенту России основной вопрос прямо в зале заседаний и теперь чувствует себя пострадавшим.
Мы ждали своей очереди. На меня, кстати, произвело очень хорошее впечатление поведение американской прессы, от которой ожидали, ясное дело, всякого. Но рядом с нами плечом к плечу стояли, оказывается, культурные люди. Один только, видимо, совсем изнемог от ожидания в тесноте и обиде (на жизнь и судьбу) и начал валиться на российского телеоператора. Тот некоторое время держался, а потом предательски резко отступил, отчего немолодой дяденька-корреспондент чудом не упал. Но его поддержали, в том числе словом, причем, конечно, на чистокровном русском.
Из таких милых мелочей и состояло это ожидание в толпе у дверей.
Потом мне удалось пройти на фотопозицию, где людей было мало и откуда было хорошо видно вообще все происходящее, а главное, все, что должно было произойти.
Появились наконец долгожданные трое, постояли под камерами, пожали друг другу руки в стотысячный раз и пошли в зал, где был смонтирован большой круглый стол, за которым они и разместились.
Си Цзиньпин сообщил, что очень рад трехсторонней встрече лидеров Китая, России и США:
— Первый в истории трехсторонний саммит в подобном формате носит поистине рубежный характер! Главная тема сегодняшней дискуссии — поддержание мира во всем мире (то есть все-таки будут говорить про Украину.— А. К.) и содействие стратегической стабильности отношений крупных государств. Мир — это вечное чаяние человеческого общества.
И неутолимое, как получается.
— Наша планета пережила более 10 тысяч войн,— продолжал председатель КНР,— и две самые масштабные из них принесли человечеству небывалые, тяжелые страдания. По сей день в мире все еще тлеют 60 с лишним локальных конфликтов. История учит: добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает мир в хаос.
Да, ссориться не хочет никто.
Да и не из-за чего по большому счету.
— 80 с лишним лет назад, как несущая опора глобального антифашистского фронта, три наших государства, сражаясь плечом к плечу,— говорил председатель КНР,— одержали великую победу и тем самым защитили мирное небо над головой. История преподает самые поучительные уроки. Нам необходимо сохранять историческую память, открыть будущее, опираясь на прошлое. Сегодняшний мир давно не состоит из разрозненных островов. Я часто говорю, что человечество живет в одной глобальной деревне. Мы процветаем и страдаем вместе как единое целое, живем одной и той же судьбой.
Хорошо говорил Си Цзиньпин.
— В этой глобальной деревне крупные государства несут особую ответственность. Доброе взаимодействие мировых держав представляет собой не один из возможных вариантов,— добавил Си Цзиньпин.— Это безальтернативный выбор.
Си Цзиньпин сыпал афоризмами:
— В непогоду познается чувство долга. Как ведущие державы и постоянные члены Совбеза ООН, наши три государства должны подать достойный пример, совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы, сообща отстаивать мир и стабильность на планете, вносить еще более крупный вклад в дело прогресса человечества!..
Теперь готов послушать вас.
Да, основное-то было сказано.
И замах, признаться, оказался серьезным.
— Три наших государства объединяет не только статус стран—победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций,— нашлось что вспомнить и Владимиру Путину,— поэтому на наших плечах — задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы.
Этим троим то есть, чтобы решить все, больше никто не нужен.
— У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно включая и конфликт на Украине,— произнес Владимир Путин.— Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече...
Вот оно что.
За каждым из лидеров в десятке метров, у самой стены, за короткими столами, издалека — как на жердочках, сидели члены делегации. За американским президентом — госсекретарь Марко Рубио, Скотт Бессент, Стивен Миллер. Все они заждались речи своего шефа.
Но вот дошла очередь и до Дональда Трампа.
— Это первая трехсторонняя встреча между лидерами Китая, России и США. Именно поэтому мы действительно пишем историю, встречаясь сегодня,— легко признался господин Трамп.— Нам троим, присутствующим здесь, предстоит многое обсудить. Мы уже многое обсудили. Как уже было сказано, мы три большие страны! У нас ответственность поддерживать открытый, продуктивный диалог, который влияет на жизнь наших людей, но также на жизнь всей планеты, граждан всей планеты!
Кто-кто, а Дональд Трамп знал себе цену.
— Конечно же, есть иногда недопонимание,— пожал он плечами.— Мы часто не согласны друг с другом, это понятно. Но никакие из проблем никогда не решались с использованием старого инструментария!
Опять он про Джо Байдена.
— Мы три самые большие ядерные державы: Соединенные Штаты, Россия и Китай. Мы могли бы обсуждать, как понижать количество ядерного оружия в мире.
Ну что ж, он, как и хотел, пытался задействовать на переговорах по «ядерке» Китай, который, как известно, не жаждет этого. Но тут уж председателю КНР приходилось слушать.
— Потому что,— добавил Дональд Трамп,— использование такого оружия очень страшно представить! Именно поэтому я хотел бы сказать, что, когда у вас есть ядерное оружие, очень трудно от него отказаться! Я представляю страну, у которой ядерное оружие есть, и это очень трудно сказать! Жизнь на самом деле работает именно так. Тысячи боеголовок! И мы говорим о том, чтобы от них отказаться или понизить количество ядерных боеголовок... Это непросто... Но очень важно сотрудничать, работать вместе, для того чтобы работать над понижением риска распространения ядерного оружия! И именно для этого сегодня мы будем проводить такие обсуждения, будем обсуждать вопросы, которые поднимаются во всем мире.
Стоял насмерть на этом обсуждении.
— Мы будем обсуждать войну между Россией и Украиной,— пообещал американский президент.— Президент Путин и я сегодня уже достаточно длительно обсудили этот конфликт. И мне кажется, мы идем в правильном направлении. Я надеюсь, что президент Путин и украинская сторона хотели бы прийти к окончанию этого конфликта.
Сомнения, что придут, есть, но, как говорится, стремиться надо.
— Еще один вариант сотрудничества,— сказал президент США,— и защиты наших государств от глобальных неподотчетных организаций. Например, это Международный уголовный суд, который совершенно не контролирует себя!
В отличие, надо понимать, от самого Трампа. Что ж, тема была такая больная для него.
— Сегодня первая трехсторонняя встреча. Я очень рад сегодня находиться с вами, Владимир Владимирович, я рад здесь находиться с вами, председатель Си... Для меня большая честь сегодня быть с вами здесь, господин председатель, и с вами, господин президент Путин...
Приветственные слова закончились, журналисты хранили молчание. Все-таки китайские товарищи хорошо поработали с ними.
Надо было спасать честь журналистики.
Я тогда спросил Владимира Путина так, чтобы он слышал:
— Это похоже на Ялту 2.0?
Российский президент услышал. Он подумал, прежде чем ответить. И потом кивнул (Владимир Путин еще не успел ответить, а меня уже схватили два китайских сотрудника: один за шею, другой за затылок, третий под белы рученьки. Нет, не очень грубо. Просто чувствительно. Так мы с ними дошли до выхода из помещения. А вот Владимира Путина до самой машины после переговоров проводил лично Си Цзиньпин).
То есть он так считает. И речь об амбициях переустройства мира.
В том числе послевоенного.