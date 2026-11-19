— Потому что,— добавил Дональд Трамп,— использование такого оружия очень страшно представить! Именно поэтому я хотел бы сказать, что, когда у вас есть ядерное оружие, очень трудно от него отказаться! Я представляю страну, у которой ядерное оружие есть, и это очень трудно сказать! Жизнь на самом деле работает именно так. Тысячи боеголовок! И мы говорим о том, чтобы от них отказаться или понизить количество ядерных боеголовок... Это непросто... Но очень важно сотрудничать, работать вместе, для того чтобы работать над понижением риска распространения ядерного оружия! И именно для этого сегодня мы будем проводить такие обсуждения, будем обсуждать вопросы, которые поднимаются во всем мире.