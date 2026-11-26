Свободное судоходство в Ормузском проливе фактически остается заблокированным после начала военной операции США и Израиля против Ирана — суда проходят по нему только по согласованию с иранскими военными. Объем грузооборота через морской коридор в марте снизился на 95% относительно довоенного уровня, когда через него проходило не менее 130 судов в сутки.