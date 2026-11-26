ООН прогнозирует нулевой рост объема морской торговли в 2026 году
Объем морской торговли по итогам 2026 года не увеличится, указано в ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о морских перевозках. Причиной организация называет перебои в поставках на ключевых морских путях — в Ормузском проливе, Панамском канале, Красном и Черном морях.
По тем же причинам маршруты доставки к концу года удлинятся: тонно-мили (вес и расстояние) вырастут на 1,5%. «Более длительные рейсы могут привести к задержкам поставок и увеличению торговых издержек»,— уточнили в ООН.
В 2025 году, согласно оценке организации, мировой объем морской торговли достиг 12,3 млрд т (+1,9%). В 2027 году ООН ожидает прироста на 3,2%.
Свободное судоходство в Ормузском проливе фактически остается заблокированным после начала военной операции США и Израиля против Ирана — суда проходят по нему только по согласованию с иранскими военными. Объем грузооборота через морской коридор в марте снизился на 95% относительно довоенного уровня, когда через него проходило не менее 130 судов в сутки.