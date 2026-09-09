Председатель свердловского отделения «Яблока» Петлин уехал из России

Руководитель свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин уехал за пределы России, сообщило издание 66.ру. В разговоре с «Ъ-Урал» он не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «Адвокат в целях безопасности моей и моей семьи рекомендует не комментировать эту информацию», — отметил Максим Петлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Руководитель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Ранее полиция начала массовые задержания представителей партии «Яблоко»: сперва силовики доставили в отдел полиции председателя фракции «Яблоко» в екатеринбургской гордуме Константина Киселева, позже — кандидатов в законодательное собрание Свердловской области Шану Огней (по Красноуфимскому округу) и Александра Куделькин (по Верх-Исетскому округу), а также кандидата в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Владимир Собянин. Ближе к ночи пресс-служба свердловского отделения партии сообщила о задержании кандидата в заксобрание Свердловской области от «Яблока» Алексея Холодарева и депутата гордумы Сухого Лога Владимира Севостьянова.

Каждого из задержанных отпустили, но в отношении представителей партии составили административные протоколы о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Напомним, наличие таких административных правонарушений прекращает избирательную кампанию для кандидатов.

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в законодательное собрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. По аналогичным причинам Верховный суд РФ отменил регистрацию партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму.

В апреле представители правоохранительных органов проводили оперативные мероприятия в отношении Максима Петлина и его сторонников. По данным осведомленного источника «Ъ-Урал», силовики собирали информацию об акции «Вечер писем политзаключенным», в рамках которой граждане писали письма осужденным по уголовным статьям. В этот же вечер Максима Петлина отпустили из отдела полиции. Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении главы свердловского «Яблока».

Напомним, в 2013 году Свердловский областной суд приговорил Максима Петлина к трем годам колонии общего режима, а его пособнику, а Андрею Пантелееву назначили 1,5 года колонии общего режима (впоследствии Верховный суд РФ заменил ему наказание на условное лишение свободы). Их признали виновными в вымогательстве (ст.163 УК РФ) и пособничестве в вымогательстве (ч.5 ст.33 ст.163 УК РФ) соответственно. По версии следствия, они в 2011 году вымогали 1,5 млн рублей у руководства ЗАО «Форум-групп» за прекращение акций протеста против строительства ТРЦ «Радуга-парк».

Максим Петлин вышел из колонии по УДО 21 августа 2015 года, после чего был включен в обновленный состав федерального бюро партии. Затем он занимал должность уполномоченного по финансовым вопросам «Яблока». В 2021 году его избрали председателем свердловского отделения «Яблока».

Артем Путилов