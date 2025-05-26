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Коммерсантъ FM
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Век писем не видать

Активистов свердловского «Яблока» заподозрили в эпистолярной поддержке террористов

В Екатеринбурге 25 мая силовики задержали десять активистов «Яблока», которые проводили традиционную для партии акцию «Вечер писем политическим заключенным». Среди задержанных оказался и лидер свердловских «яблочников» Максим Петлин. По утверждению силовиков, посредством таких писем партийцы «оправдывают и поддерживают» деятельность террористов. Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев назвал эти обвинения «полным бредом».

Максим Петлин

Максим Петлин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Максим Петлин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О задержании десяти активистов свердловского «Яблока» “Ъ” сообщил источник в силовых структурах. Это произошло 25 мая прямо во время проведения акции «Вечер писем политическим заключенным» (таковыми в партии считают людей, осужденных «по политическим мотивам»). «Участники оправдывают террористов, называя их политическими заключенными. Участники акции, как предполагается, поддерживали террористов»,— пояснил собеседник “Ъ”. Он добавил, что среди задержанных были, в частности, председатель регионального отделения «Яблока» Максим Петлин и заместитель председателя молодежного отделения партии Егор Ткаченко.

Источник в партии сообщил “Ъ”, что при задержании силовики изучали содержание телефонов и не пускали к задержанным адвоката, а также изымали технику из офиса. Собеседник также сказал, что «с Петлина требуют больше всего объяснений».

По утверждению источника “Ъ” в силовых органах, участники подобных собраний «путем подготовки писем, открыток и иных графических материалов устанавливают контакты с осужденными за терроризм и государственную измену». В частности, по его данным, активисты направляли письма оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (включен в реестр иноагентов), осужденному в 2023 году за госизмену и фейки о российской армии и освобожденному в 2024-м в рамках обмена заключенными между Россией и США. Кроме того, среди адресатов якобы были фигуранты уголовных дел о терроризме: Роман Паклин, обвиняемый в подготовке теракта в Тюмени, Ярослав Ширшиков, осужденный за оправдание терроризма, и бывший адвокат покойного оппозиционера Алексея Навального Алексей Липцер, осужденный за участие в экстремистском сообществе.

Впрочем, пока, по данным “Ъ”, в отношении Егора Ткаченко составлен лишь протокол по ст. 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»). Собеседник “Ъ” в силовых структурах назвал это «дополнением» к задержанию. Сам господин Ткаченко пояснил “Ъ”, что поводом для составления протокола стал стикер в Telegram, и пообещал отстаивать в суде свою невиновность.

Стоит отметить, что «Вечера писем политзаключенным» «Яблоко» проводит регулярно (на официальном сайте партии на ближайшую неделю анонсировано более двух десятков таких мероприятий в разных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург) и ранее к ним у правоохранителей не возникало претензий. «Мы в течение нескольких лет проводим такие "вечера", и никогда эксцессов не было,— подтвердил “Ъ” Егор Ткаченко.— Я думаю, что в дальнейшем "вечера писем" мы продолжим». Массовое задержание активистов, по его мнению, на деятельность партии не повлияет.

Депутат Екатеринбургской городской думы от «Яблока» Константин Киселев напомнил “Ъ”, что с разного рода ограничениями его партия сталкивается «последние десять лет», но выразил уверенность, что из-за подобных инцидентов работа «яблочников», наоборот, «станет более активной». «Вещей, связанных с прекращением деятельности, не будет. Возмущение сегодняшним событием колоссальное со стороны тех людей, кто за свободу и мир»,— добавил депутат. Он также одобрил участие молодых однопартийцев в «Вечерах писем политзаключенным»: «То, что ребята их поддерживают,— это правильно. Любой текст, который направлен в поддержку людей, которые боролись за свободу,— это история». Он также заверил, что представители партии никогда не направляли письма осужденным за терроризм, назвав это обвинение «полным бредом».

Мария Шараева, Екатеринбург

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