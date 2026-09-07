К выборам добавили знаки

В Екатеринбурге полиция за один день задержала четырех кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области и Госдумы по одномандатным округам от партии «Яблоко». На момент подготовки материала, в отношении троих составили протоколы о демонстрации экстремистской символики, в качестве наказания они могут лишиться права баллотироваться в органы власти. Ранее с выборов в заксобрание и Госдуму через суд были сняты партийные списки «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Киселев (справа) рассказал полицейским про Канта

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Константин Киселев (справа) рассказал полицейским про Канта

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В понедельник днем стало известно о задержании депутата «Яблока» в Екатеринбургской городской думе Константина Киселева, который баллотируется в Госудуму по Свердловскому одномандатному округу. По его словам, это произошло, когда он шел на дебаты в студию ВГТРК-Урал. Его увезли отделение полиции №5, где составили административный протокол.

Когда Константин Киселев вышел из служебного кабинета, он сообщил журналистам, что сотрудники МВД были аккуратны, никак на него не давили, а он им успел рассказать о философе Иммануиле Канте, чьи слова в виде татуировки у него «набиты» на руке.

Константин Киселев уточнил, что административный протокол составлен о демонстрации экстремистской символики (ст.20.3 КоАП РФ) в соцсетях. «Последний текст, на который они ссылаются, — это текст пятилетней давности. Где-то на заднем фоне, когда мы протестовали против задержания одного очень хорошего, ныне покойного человека, кто-то был с символикой»,— пояснил депутат. Он уточнил, что воспользовался ст. 51 Конституции (право не свидетельствовать против себя и своих близких).

В протоколе (копия есть в распоряжении «Ъ-Урал») указаны три публикации на его странице в социальной сети «ВКонтакте»: от 2019, 2020 и 2021 годов. Два содержат фотографии с символикой «Штаба Навального» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ), один — символику группы «Pussy Riot» (признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ).

Вскоре пресс-служба свердловского отделения «Яблока» сообщила о задержании еще трех человек. Среди них кандидаты в законодательное собрание Свердловской области Шана Огней (по Красноуфимскому округу) и Александр Куделькин (по Верх-Исетскому округу), а также кандидат в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Владимир Собянин.

На Шану Огней составили административные протокол о демонстрации экстремистской символики за размещение в соцсети рисунка, на котором содержится пентаграмма («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено). По данным «Ъ-Урал», в августе 2024 года и августе 2026 года были в соцсети были опубликованы сгенерированы картинки с персонажами из фантастических миров, есть нарисована пятиконечная звезда в круге («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено).

Аналогичный протокол был составлен на Александра Куделькина. По данным «Ъ-Урал», поводом стали три публикации в его соцсетях за 2023, 2024 и 2025 года. В двух из них, по данным полиции, размещены картинки нацисткой символики, в одной — символика «ФБК» (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Александр Куделькин связал задержание с «ростом узнаваемости и шансов на хороший результат на выборах 20 сентября».

Владимир Собянин на момент подготовки публикации находился в отделе полиции №9.

Как рассказал «Ъ-Урал» политтехнолог Александр Ханин, наличие таких административных правонарушений прекращает избирательную кампанию для кандидатов. Он напомнил, что в соответствии с п. 5 ч. 8 ст. 4 ФЗ №20 «О выборах депутатов Госдумы», не имеет права быть избранным депутатом Госдумы гражданин РФ, подвергнутый административному наказанию за экстремистские статьи.

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в законодательное собрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. По аналогичным причинам Верховный суд РФ отменил регистрацию партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму. «Яблочники» продолжили избирательную кампанию в одномандатных округах.

Артем Путилов