Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль разбирательство после смерти пятилетней девочки от истощения в многодетной семье в Вологде. К детям в больницу выехали сотрудники аппарата омбудсмена. Госпожа Львова-Белова находится на связи с профильными ведомствами.