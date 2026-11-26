Львова-Белова контролирует ситуацию вокруг гибели девочки от истощения в Вологде
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль разбирательство после смерти пятилетней девочки от истощения в многодетной семье в Вологде. К детям в больницу выехали сотрудники аппарата омбудсмена. Госпожа Львова-Белова находится на связи с профильными ведомствами.
«Важно, что братья и сестры девочки сейчас в безопасности, с ними работают специалисты. Скоро получим дополнительную информацию. Важно понять, есть ли у детей родственники, которые могли бы их забрать, искать возможности семейного устройства»,— написала Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
По данным СКР по Вологодской области, в многодетной семье из Вологды в ненадлежащих условиях воспитываются 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Семья состоит на профилактическом учете. Семилетнего брата умершей от истощения девочки госпитализировали.
Возбуждены уголовные дела по статьям о смерти малолетней и о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами. Родителей доставили в следственное управление СКР, сообщили ТАСС в ведомстве. По информации Telegram-канала Baza, в комиссии Вологды по делам несовершеннолетних по этому поводу проходят обыски.