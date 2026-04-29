Председателя свердловского отделения «Яблока» Петлина отпустили из полиции

Руководителя свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Максима Петлина, активистов партии Егора Ткаченко и Елизавету Кабак отпустили из отдела полиции, сообщил источник «Ъ-Урал». По данным источника, на текущий момент каких-либо уголовных дел в отношении них не возбуждено.

Максим Петлин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Максим Петлин

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге представители правоохранительных органов провели оперативные мероприятия с Максимом Петлиным и его сторонниками. По данным осведомленного источника, силовики собирали информацию об акции «Вечер писем политзаключенным», в рамках которой граждане писали письма осужденным по уголовным статьям.

В пресс-службе партии сообщали, что у Максима Петлина проходили обыски. Депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев, комментируя ситуацию, заявлял, что рассматривает произошедшее как «общую кампанию давления» на партию.

Артем Путилов, Полина Бабинцева