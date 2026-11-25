Глава Еврокомиссии оценила траты ЕС на поддержку Украины
Фон дер Ляйен: ЕС потратил на Украину €235 млрд с начала конфликта
Евросоюз (ЕС) уже потратил на Украину €235 млрд с начала военного конфликта, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что этой суммы мало, и необходимо нарастить финансирование Киева.
По оценке ЕК, в 2027 году Украине будет не хватать €70 млрд даже с учетом получения €90 млрд по программе ЕС на 2026 и 2027 годы. «Еврокомиссия предложила предоставить Киеву еще €45 млрд: €20 млрд бюджетного финансирования и €25 млрд на военные нужды. Остальные €25 млрд должны предоставить страны-партнеры (Великобритания, Норвегия, Канада, Япония.—"Ъ")»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.
В ноябре ЕК представила план выделения кредита Украине на €45 млрд, чтобы частично покрыть дефицит бюджета страны на 2027 год в размере €70 млрд. Возвращать средства Киеву предлагают из репараций, которые, как ожидают в ЕС, Россия выплатит после завершения конфликта. Politico писало о назревающем в ЕС споре из-за помощи Украине.