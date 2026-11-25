Евросоюз (ЕС) уже потратил на Украину €235 млрд с начала военного конфликта, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что этой суммы мало, и необходимо нарастить финансирование Киева.