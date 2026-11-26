«Народное прозвище стало официальным названием»
Дмитрий Гронский — об усовершенствованиях моделей УАЗ
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Может, кто помнит: лет восемь назад гуляла смешная картинка. На ней был изображен самый первый Volkswagen Transporter и рядом — разительно отличающаяся от него современная модель с тем же названием, но уже шестого поколения. Рядом — другая пара: УАЗ-452 («Буханка») 1965 года выпуска и тот же автомобиль 2019 года, который по внешнему виду ничем не отличался от предшественника. Вывод: «УАЗ сразу норм получился хорошо!».
В Ульяновске прошли торжества, приуроченные к 85-летию автомобильного завода. Ходили слухи, что в рамках мероприятия журналистам покажут прототип новой «Буханки». Этого не случилось, и, уверен, тысячи людей во всем мире вздохнули с облегчением, потому что вся привлекательность без преувеличения культового автомобиля — именно в его архаике. Много ли сегодня в мире машин, которые живут на конвейере свыше 60 лет? Вот потому и надо беречь наш уникум.
Впрочем, в июле 2026 года с моделью все же произошло изменение. Завод официально ее переименовал. Теперь больше нет аббревиатуры СГР («старый грузовой ряд»), теперь есть «Буханка». Народное прозвище стало официальным названием продукта. Надо сказать, что и с другими своими автомобилями Ульяновский автозавод обращается не менее бережно, хотя причина тут, вероятно, не в их культовости.
24 ноября УАЗ представил модифицированные модели «Патриот», «Пикап» и «Профи». Все они получили приставку X к названию. Но есть изменения и в технике. У моделей теперь новые силовые агрегаты российского производства. Помимо бензинового двигателя объемом 2,7 л мощностью 150 л. с., для них предложат 2-литровый дизельный двигатель линейки Sollers. Он развивает 136 л. с. и 320 Н·м.
Оба двигателя сочетаются с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Полноприводные модификации также получили новую электромеханическую раздаточную коробку с поворотным селектором на центральном тоннеле. В салоне изменились рулевое колесо, передняя консоль, подлокотник и блок управления климатической системой. Продажи обновленного модельного ряда ульяновских внедорожников планируется начать в 2027 году.