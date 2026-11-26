Может, кто помнит: лет восемь назад гуляла смешная картинка. На ней был изображен самый первый Volkswagen Transporter и рядом — разительно отличающаяся от него современная модель с тем же названием, но уже шестого поколения. Рядом — другая пара: УАЗ-452 («Буханка») 1965 года выпуска и тот же автомобиль 2019 года, который по внешнему виду ничем не отличался от предшественника. Вывод: «УАЗ сразу норм получился хорошо!».