Законодательное собрание Краснодарского края внесло изменения в краевые законы, касающиеся обеспечения жильем членов семей участников специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач. Семьи военнослужащих не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье, если исключение из очереди связано только с гибелью бойца.