На Кубани за семьями погибших участников СВО сохранят место в очереди на жилье
Законодательное собрание Краснодарского края внесло изменения в краевые законы, касающиеся обеспечения жильем членов семей участников специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач. Семьи военнослужащих не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье, если исключение из очереди связано только с гибелью бойца.
Изменения в краевой закон «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» определяют порядок восстановления семьи бойца СВО в очереди, если родственники были сняты с учета в связи с его гибелью.
Кроме того, депутаты приняли поправки к региональному закону «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах». Семьи бойцов СВО получили право на вступление в жилищно-строительный кооператив вместо погибшего родственника.