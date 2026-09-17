Россияне гонятся за железом

Россияне все чаще просят ИИ объяснить им результаты анализов на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D — за год число соответствующих запросов выросло почти втрое. Врачи объясняют это эффектом соцсетей: блогеры советуют сдавать именно эти три анализа при усталости и повышенной утомляемости. Эксперты не видят вреда в таких проверках, но предупреждают, что их может оказаться недостаточно. Анализы должен оценивать врач — и только он может назначить лечение, предупреждают собеседники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россияне активно используют ИИ для расшифровки анализов — и чаще всего они просят помочь разобраться в показателях ферритина, гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3) и уровня витамина D. Об этом “Ъ” рассказали в компании «СберЗдоровье». Спрос на такую расшифровку вырос почти втрое в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Так, если годом ранее на эти анализы приходилась примерно каждая одиннадцатая расшифровка в диалоге с ИИ-помощником, то сегодня — уже каждая шестая.

Одновременно с этим наблюдается и сезонность. Число запросов, касающихся витамина D, увеличивается в 2,3 раза в ноябре—марте по сравнению с летними месяцами, интерес к ферритину традиционно растет в феврале—апреле (то есть после зимы и перед началом отпускного сезона). Такие запросы почти в трети случаев идут в сочетании с жалобами на усталость, выпадение волос и плохое настроение.

В лаборатории «Гемотест» “Ъ” подтвердили рост спроса на лабораторные исследования, причем наибольшей популярностью пользуется ферритин — количество анализов за первые шесть месяцев 2026 года выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Анализов на Т4 свободный сдали больше на 38%, на ТТГ — на 33%, на витамин D — на 21%. Ферритин оказался ниже нормы у 18% сдавших анализы, ТТГ — у 3,2%. По данным «СберЗдоровья», у 61% пользователей, обращающихся за расшифровкой, выявляется отклонение хотя бы по одному из показателей, и в этом случае ИИ-помощник указывает, к какому врачу нужно обратиться. Чаще всего это терапевт — такую рекомендацию получают около 35% обратившихся. ИИ также отправляет граждан проверяться к эндокринологу, трихологу и гематологу.

Рост интереса к ферритину, гормонам щитовидной железы и витамину D закономерен: эти анализы активно обсуждаются в соцсетях и становятся доступнее, а пациенты чаще ищут причины плохого самочувствия, пояснила “Ъ” врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова. Но популярность анализа не делает его универсальным ответом на любые жалобы, предупреждает она. Усталость, снижение работоспособности и выпадение волос действительно могут быть связаны с дефицитом железа, нарушением функции щитовидной железы или нехваткой витамина D, добавляет невролог, эксперт «Гемотеста» Екатерина Демьяновская. Так, по ферритину можно оценивать запасы железа в организме, витамин D влияет на выработку серотонина и дофамина, а при гипотиреозе (состоянии, при котором щитовидная железа не вырабатывает нужного количества гормонов) появляются утомляемость и плохое настроение. При этом причин для хронической усталости и выпадения волос гораздо больше, подчеркивает госпожа Демьяновская.

ИИ-сервисы могут быть полезны как инструмент первичной оценки, но цифровая расшифровка не заменяет клиническое мышление врача, напоминает Оксана Серебрякова.

«Один показатель, выходящий за пределы референсных значений, еще не является диагнозом и не должен становиться поводом для самостоятельного приема железа, высоких доз витамина D или препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы,— говорит она.— Окончательное решение о необходимости дообследования, о диагнозе и тактике лечения принимает врач с учетом жалоб, анамнеза, результатов осмотра и комплекса исследований».

Любопытно, что врачи, имея на руках результаты анализов пациентов, обращаются к ИИ-помощникам с другими запросами. Медтех-компания «Айкьюдок» по просьбе “Ъ” проанализировала более 70 тыс. запросов медиков к специализированному медицинскому ИИ-поисковику IQDOC. Выяснилось, к примеру, что популярный у пациентов набор анализов «ферритин — витамин D — гормоны щитовидки» почти не встречается в запросах. Чаще всего у ИИ просят помощи в расшифровке анализов гемоглобина, креатинина, глюкозы и билирубина. Про гормоны (ТТГ, Т3 и Т4), ферритин и витамин D медики спрашивают у искусственного интеллекта относительно редко.

Наталья Костарнова