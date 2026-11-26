Липецкие власти запретили продажу вейпов с 1 марта
Липецкий областной совет депутатов единогласно проголосовал за запрет розничной продажи вейпов с 1 марта следующего года. За его нарушение предусмотрены штрафы до 150 тыс. руб. для физических лиц, до 500 тыс. руб. для должностных и до 1,5 млн руб. для юридических.
Губернатор Игорь Артамонов напомнил, что предложил законопроект о запрете из-за многочисленных жалоб жителей. По словам главы региона, за последний год доля школьников, которые курят вейпы, выросла в четыре раза.
Возможность запрета продажи вейпов регионы РФ получили по федеральному закону этим летом. К началу ноября ограничительные меры ввели в 17 субъектах. К тому моменту в соседней с Липецкой Воронежской области местная облдума обсудила перспективы введения ограничений на круглом столе. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов сообщил о сокращении числа специализированных магазинов и предположил, что запрет практически не затронет предпринимателей.