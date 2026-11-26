Липецкий областной совет депутатов единогласно проголосовал за запрет розничной продажи вейпов с 1 марта следующего года. За его нарушение предусмотрены штрафы до 150 тыс. руб. для физических лиц, до 500 тыс. руб. для должностных и до 1,5 млн руб. для юридических.