Липецкая область готовит ограничения на продажу табака и обсуждает запрет вейпов
Депутаты комитета по экономике липецкого облсовета рекомендовали принять на ближайшей сессии законопроект, устанавливающий новые ограничения на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщили в региональном парламенте.
Документ предлагает запретить реализацию курительных и некурительных изделий в торговых объектах площадью менее 10 кв. м в городах и менее 5 кв. м в сельских населенных пунктах. Также планируется ограничить их розничную продажу в местах отдыха и оздоровления детей, проведения спортивных мероприятий, в организациях соцобслуживания и зонах отдыха.
В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос о запрете продажи вейпов. Как пояснила министр торговли и ценовой политики региона Елена Мещерякова, соответствующий проект закона уже проходит экспертизу. Если будет получено положительное заключение, в том числе от минэка региона, документ внесут в облсовет на рассмотрение депутатов.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», на этой неделе в воронежской облдуме обсудили перспективы ограничения продажи вейпов в регионе. По итогам круглого стола парламентарии договорились подготовить областной законопроект с учетом предложений профильных ведомств и опыта других регионов. Единого мнения о полном запрете участники дискуссии не высказали. Зампред облдумы Кирилл Левит усомнился в эффективности исключительно запретительных мер. Министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов сообщил о сокращении числа специализированных магазинов и предположил, что запрет практически не затронет предпринимателей.