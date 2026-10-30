Липецкая область готовит ограничения на продажу табака и обсуждает запрет вейпов

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», на этой неделе в воронежской облдуме обсудили перспективы ограничения продажи вейпов в регионе. По итогам круглого стола парламентарии договорились подготовить областной законопроект с учетом предложений профильных ведомств и опыта других регионов. Единого мнения о полном запрете участники дискуссии не высказали. Зампред облдумы Кирилл Левит усомнился в эффективности исключительно запретительных мер. Министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов сообщил о сокращении числа специализированных магазинов и предположил, что запрет практически не затронет предпринимателей.