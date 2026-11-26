Акции от SpaceX будут предоставлены в декабре. От Илона Маска — в июне 2027 года, уточняется в сообщении. «Если SpaceX удастся сделать жизнь многопланетной и использовать хотя бы миллионную долю энергии Солнца, это будет стоить примерно в миллион раз больше, чем вся нынешняя мировая экономика. Очевидно, что это абсурдно сложные цели, но путь к их достижению есть. Я советую не продавать акции»,— написал предприниматель.