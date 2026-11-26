Маск пообещал каждому ребенку в США по две акции SpaceX
Генеральный директор SpaceX Илон Маск пообещал каждому ребенку в США по две акции компании. Одна из них будет подарком от корпорации, вторая — лично от него, написал предприниматель в соцсети Х.
Акции от SpaceX будут предоставлены в декабре. От Илона Маска — в июне 2027 года, уточняется в сообщении. «Если SpaceX удастся сделать жизнь многопланетной и использовать хотя бы миллионную долю энергии Солнца, это будет стоить примерно в миллион раз больше, чем вся нынешняя мировая экономика. Очевидно, что это абсурдно сложные цели, но путь к их достижению есть. Я советую не продавать акции»,— написал предприниматель.
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл в конце октября объявляла, что подарит более 2 млн акций SpaceX детям в США. Речь тогда шла не обо всех несовершеннолетних, а о подростках в возрасте от 11 до 17 лет из семей с невысоким доходом.
Как отмечает Bloomberg, в США около 72 млн детей. При текущей цене акций SpaceX подарок обойдется Илону Маску примерно в $18,4 млрд. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние бизнесмена оценивается примерно в $820 млрд.