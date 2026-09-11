Группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» внесли в список запрещенных
Минюст России внес в список экстремистских и запрещенных организаций хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они совершали кибератаки на российские и белорусские информационные структуры, установил в июле Верховный суд России.
Как установил Верховный суд, «Киберпартизаны BY» (организация объявлена экстремистской и запрещена в России) входят в неформальную организацию «Сопротивление». Ее цель, как утверждается в решении ВС,— насильственная смена власти в Белоруссии.
Silent Crow (объявлена экстремистской и запрещена в России) ранее была известна как CyberWar и Cyber LegionsUA. Цель группировки — атаки на критическую информационную инфраструктуру России, а также нанесение ущерба российским госорганам и компаниям, следует из решения Верховного суда.
В июле 2025 года обе группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота». Из-за этого компания отменила более ста рейсов.
Подробнее — в материале «“Киберпартизан” осудили и по-русски, и по-белорусски».
Включение в перечень означает, что Минюст России ведет официальный список общественных и религиозных объединений и иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Таким образом, решение суда о запрете служит основанием для появления группировки в перечне.
О Silent Crow стало известно в январе 2025 года после заявления группировки о взломе базы Росреестра и доступе к данным Единого государственного реестра недвижимости. По утверждению хакеров, речь шла о 2 млрд строк информации объемом около 1 ТБ, содержащих личные данные россиян.