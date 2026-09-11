Группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» внесли в список запрещенных

Минюст России внес в список экстремистских и запрещенных организаций хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они совершали кибератаки на российские и белорусские информационные структуры, установил в июле Верховный суд России.

Как установил Верховный суд, «Киберпартизаны BY» (организация объявлена экстремистской и запрещена в России) входят в неформальную организацию «Сопротивление». Ее цель, как утверждается в решении ВС,— насильственная смена власти в Белоруссии.

Silent Crow (объявлена экстремистской и запрещена в России) ранее была известна как CyberWar и Cyber LegionsUA. Цель группировки — атаки на критическую информационную инфраструктуру России, а также нанесение ущерба российским госорганам и компаниям, следует из решения Верховного суда.

В июле 2025 года обе группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота». Из-за этого компания отменила более ста рейсов.

Подробнее — в материале «“Киберпартизан” осудили и по-русски, и по-белорусски».