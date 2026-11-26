Закон о запрете пиротехники в Нижегородской области приняли в I чтении
Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли в первом чтении законопроект о запрете использования пиротехники в регионе до окончания специальной военной операции (СВО). Поправки в региональный закон об обеспечении тишины и покоя граждан инициировал комитет заксобрания по ЖКХ и ТЭК.
Авторы законопроекта ссылаются на жалобы жителей: в условиях угроз из-за атак украинских беспилотников громкие хлопки вызывают у них тревогу, особенно в ночное время.
Поэтому депутаты предложили приостановить действие оговорки в законе, которая позволяет запускать нарушающую тишину пиротехнику в новогоднюю ночь (с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января) и в День Победы (с 21:00 до конца суток 9 мая).
На проект закона поступили замечания. Прокуратура региона указала, что в предложенной редакции речи о круглосуточном запрете пиротехники не идет: депутаты предложили приостановить действие оговорки о разрешении использовать пиротехнику в Новый год и День Победы, а круглосуточный запрет на шум прописан в других статьях закона. Сейчас он распространяется на громкую музыку и неотключение сигнализации транспортных средств.
Правительство региона в свою очередь предложило ввести круглосуточный запрет в Нижнем Новгороде и втором по численности населения городе региона — Дзержинске.
С учетом замечаний и предложений ко второму чтению законопроект доработают. За принятие его в первом чтении проголосовал 41 депутат, пятеро воздержались.