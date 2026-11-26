На проект закона поступили замечания. Прокуратура региона указала, что в предложенной редакции речи о круглосуточном запрете пиротехники не идет: депутаты предложили приостановить действие оговорки о разрешении использовать пиротехнику в Новый год и День Победы, а круглосуточный запрет на шум прописан в других статьях закона. Сейчас он распространяется на громкую музыку и неотключение сигнализации транспортных средств.