Нижегородские депутаты хотят полностью запретить пиротехнику до окончания СВО
Круглосуточный запрет на использование пиротехники предлагается ввести в Нижегородской области до окончания специальной военной операции (СВО). Соответствующий проект поправок в региональный закон об обеспечении тишины и покоя граждан подготовил комитет областного заксобрания по ЖКХ и ТЭК.
Авторы законопроекта ссылаются на многочисленные обращения жителей: в условиях угроз из-за атак украинских беспилотников громкие хлопки вызывают у людей тревогу, особенно в ночное время.
Поэтому предлагается на неопределенный срок приостановить действие оговорки в законе, которая позволяет запускать нарушающую тишину пиротехнику в новогоднюю ночь (с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января) и в День Победы (с 21:00 до конца суток 9 мая).
Предполагается, что по окончании специальной военной операции указанный закон признают утратившим силу.
В целом закон о тишине запрещает шуметь с 22:00 до 07:00 в будни и с 23:00 до 10:00 — в выходные. Шумные ремонты в многоквартирных домах во все дни запрещено проводить с 20:00. Также есть «тихий час» ежедневно с 12:30 до 15:00 (не распространяется на садовые участки).
Наказание за нарушение этой нормы для граждан варьируется от предупреждения до штрафа в размере 4 тыс. руб., для должностных лиц — штраф от 1 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. За повторные нарушения штрафы выше.