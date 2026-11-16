В целом закон о тишине запрещает шуметь с 22:00 до 07:00 в будни и с 23:00 до 10:00 — в выходные. Шумные ремонты в многоквартирных домах во все дни запрещено проводить с 20:00. Также есть «тихий час» ежедневно с 12:30 до 15:00 (не распространяется на садовые участки).