Премьер Латвии счел ошибкой решение Эстонии закрыть границу с Россией
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс не поддержал решение Эстонии закрыть границу с Россией. Господин Кулбергс назвал этот шаг ошибкой, связав его с «предвыборной атмосферой» в Эстонии.
По оценке латвийского премьера, закрытие границы безрассудно, если не делать это одновременно всем трем странам Балтии. Латвия сейчас, напротив, рассчитывает на увеличение транспортного потока на восточной границе. Поэтому латвийские власти рассматривают четыре возможных сценария, но раскрывать их подробнее премьер не стал, передает Delfi.
Правительство Эстонии решило с 1 декабря прекратить пропуск через все сухопутные переходы на границе с Россией — как автомобильные, так и пешеходные. Эстонский МИД назвал это ответом на попытку поджога оборонного предприятия Threod Systems, в котором обвинили Россию. Кремль все обвинения отвергает. Из-за ограничений приграничные самоуправления Эстонии могут недополучить €500-600 тыс. в год.