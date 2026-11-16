Русских не пускать

В воскресенье, 15 ноября, в Эстонии сделали сразу несколько заявлений в отношении России. Сначала выступила генеральный прокурор Астрид Аси, которая сообщила о попытке поджога компании Threod Systems в Виймси, недалеко от Таллина, в ночь на 14 октября. Затем глава полиции безопасности (КаПо) Эстонии Марго Паллосон рассказал подробности: всего в операции участвовали восемь человек, они разбили окна и попытались залить здание горючей жидкостью, но были пойманы на месте преступления. В результате производство компании, собирающей БПЛА, системы воздушной разведки и наблюдения для стран НАТО и Украины, не пострадало. Все задержанные диверсанты оказались гражданами Латвии, прокуратура страны уже подала ходатайство об аресте пятерых из них.