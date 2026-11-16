Русских не пускать
Эстония закрыла все переходы на границе с Россией из опасения диверсий
Власти Эстонии заявили о закрытии с 1 декабря всех пограничных пунктов с Россией. Такой шаг был назван ответной мерой на попытку поджога компании Threod Systems, производящей беспилотники. В Москве причастность к инциденту отвергли и напомнили, что строительство стен «ничего хорошего авторам этих стен не приносило».
В воскресенье, 15 ноября, в Эстонии сделали сразу несколько заявлений в отношении России. Сначала выступила генеральный прокурор Астрид Аси, которая сообщила о попытке поджога компании Threod Systems в Виймси, недалеко от Таллина, в ночь на 14 октября. Затем глава полиции безопасности (КаПо) Эстонии Марго Паллосон рассказал подробности: всего в операции участвовали восемь человек, они разбили окна и попытались залить здание горючей жидкостью, но были пойманы на месте преступления. В результате производство компании, собирающей БПЛА, системы воздушной разведки и наблюдения для стран НАТО и Украины, не пострадало. Все задержанные диверсанты оказались гражданами Латвии, прокуратура страны уже подала ходатайство об аресте пятерых из них.
Несмотря на то что злоумышленники были латвийцами, вину за инцидент в Таллине возложили на Россию, а точнее, на российскую военную разведку, которую в Эстонии по старой памяти называют ГРУ.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в своем посте в соцсети Х указал на «весомые доказательства» и на то, что Россия должна осознавать последствия своих действий.
Указанным последствием стало решение эстонских властей закрыть с 1 декабря пограничные переходы в Нарве (пешеходный и автомобильный), Лухамаа и Койдула. «Закрытие пограничных пунктов пропуска снизит возможности России для проведения враждебных действий в Эстонии и усилит наши меры по предотвращению обхода санкций»,— написал министр. Он сообщил, что уже проинформировал о грядущих мерах своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы. Дальнейшие меры в отношении России Цахкна намерен обсудить на встрече глав МИДов стран ЕС 16 ноября в Брюсселе.
Тем временем глава МВД Игорь Таро сообщил, что провел консультации с премьером страны Кристеном Михалом и в ближайшее время вынесет на рассмотрение кабмина предложение о закрытии границы. Будет это решение временным или постоянным, решат после возвращения премьера из США в конце недели.
Ответ российской стороны не заставил себя долго ждать. «Подобные обвинения мы слышим не только из Таллина, мы слышим их из других европейских столиц. Все эти заявления не имеют под собой никакой основы, не имеют под собой никакой аргументации, ни доказательств, ничего. Они абсолютно голословные. Поэтому мы не можем подобные обвинения воспринимать»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»).
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «полностью отрицает» свою причастность к диверсии. Говоря о намерении Эстонии закрыть границу, пресс-секретарь Кремля напомнил, что «многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили».
Напомним, что первой страной, полностью закрывшей границу с Россией, еще в декабре 2023 года стала Финляндия. Изначально ограничения вводились на два-три месяца, однако в 2024 году Финляндия приняла решение о бессрочном продлении этого режима и приняла специальный «закон о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией». Его действие истекает в конце 2026 года, и парламент страны намерен продлить этот срок до конца 2028 года.
Официальной причиной закрытия границы в Хельсинки называли массовый приток мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки без шенгенских виз. Тогда власти страны обвинили Россию в недостаточно тщательной проверке желающих пересечь финскую границу на наличие необходимых документов при выезде из страны и в помощи мигрантам добраться до этой самой границы. В Москве такую трактовку тогда отвергли.