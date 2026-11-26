За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза. В Волоконовском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, в том числе годовалый ребенок. Девять пациентов находятся на стационарном лечении. Об этом 26 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.