Один человек погиб и 14 ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области
За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза. В Волоконовском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, в том числе годовалый ребенок. Девять пациентов находятся на стационарном лечении. Об этом 26 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за атаки беспилотника около коммерческого объекта пострадали три человека, включая годовалого мальчика. Женщина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук, ног и головы, мужчина с осколочными ранениями туловища, головы, рук и ног и ребенок в тяжелом состоянии с осколочными ранениями поясничной области и рук доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшая женщина была беременна, сохранить беременность врачам не удалось.
По информации главы региона, удары за прошедшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано 12 обстрелов с применением артиллерии и шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 114 беспилотников.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 93 раза. В больнице скончался мужчина, который 21 ноября получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде.
Также вчера стало известно, что в Белгородской области бабушки и дедушки не могут получать выплаты за погибших внуков. В нормативном правовом акте подобная категория получателей отсутствует.